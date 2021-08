Olympia

03:28 Uhr

Augsburgerin Leonie Beck holt fünften Platz beim Schwimmen

Plus Hitze und brackiges Wasser: Die Bedingungen beim Zehn-Kilometer-Schwimmen in Tokio sind hart. Beck fühlt sich dennoch wohl und spricht vom besten Freiwasserrennen ihrer Karriere.

Von Andreas Kornes

Zehn Kilometer in 30 Grad warmem, trübem und leicht brackigem Meerwasser zu schwimmen, ist nichts, was man an einem Mittwochmorgen machen möchte. Leonie Beck sah das komplett anders, als sie in Tokio das Rennen über die längste olympische Strecke beendet hatte. Zufrieden sah die Würzburgerin, die in Augsburg geboren wurde, aus. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht kommentierte sie ihr Endergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen