Da kann sich Europa warm anziehen: So gut ist das Team Augsburg bei Olympia

Durch die Erfolge von Sideris Tasiadis und Ricarda Funk rutscht Deutschland im Medaillenspiegel nach vorne. Was wäre, wenn Augsburg ein eigenes Olympia-Team hätte?

Am Dienstagvormittag hieß es Gold für Augsburg! Das deutsche Team hat bei den Olympischen Spielen in Tokio seine erste Goldmedaille gewonnen - oder muss man schon fast sagen das Augsburger Olympia-Team? Ricarda Funk, die seit zehn Jahren in Augsburg lebt und trainiert, sicherte sich Gold im Kajak-Einer. Im Medaillenspiegel macht Deutschland dadurch einen großen Schritt nach vorne. Dort werden die Nationen nach gewonnenen Goldmedaillen gelistet.

Zwei deutsche Medaillen kommen aus Augsburg

Nach 72 von 339 Entscheidungen steht Deutschland auf Platz zehn, und das vor allem dank der beiden Medaillen aus Augsburg. Zur Erinnerung: Schon am Montag konnte der Augsburger Sideris Tasiadis die erste "Augsburger Medaille" einfahren. Tasiadis holte Bronze im Canadier-Einer. Deutschland steht jetzt also bei fünf Medaillen, zwei davon kommen aus Augsburg. Das bedeutet umgerechnet, dass Augsburg für 40 Prozent der deutschen Medaillen verantwortlich ist. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zeigt sich hier die klare Überlegenheit der Fugger-Metropole in Schwaben. Was würde das deutsche Olympia-Team also nur ohne die Augsburgerinnen und Augsburger machen?

Das führt zu einem Gedankenexperiment: Was wäre also, wenn Augsburg ein eigenes Olympia-Team hätte? Dann läge die Stadt knapp hinter Deutschland (ohne Augsburg) auf Rang 20. Das aber nur, weil kurz nach der Medaille von Funk auch die deutsche Dressurreiter-Mannschaft Gold holte. Sonst hätte Augsburg natürlich auch die deutsche Mannschaft hinter sich gelassen.

Augsburg wäre in der Tabelle gleich auf mit Österreich und Kroatien. Dank des Anfangsbuchstaben "A" steht aber ganz klar das Augsburger Olympia-Team vor Österreich und Kroatien im Medaillenspiegel. Weit abgeschlagen dahinter vermeintlich große europäische Staaten: Spanien (33.) und Dänemark (39.). Und der Blick geht nach vorne für Augsburg. Japan, mit bisher 18 Medaillen an der Spitze, sollte das nächste Ziel der ehrgeizigen Truppe sein.