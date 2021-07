Olympische Spiele

15:16 Uhr

Familie und Freunde bangen in Augsburg mit Olympia-Held Tasiadis

Plus Noch vor dem Frühstück treffen sie sich vor der Großbild-Leinwand, um Sideris Tasiadis in Tokio anzufeuern. Nach langem Zittern um Bronze fließen Tränen und Jubel bricht aus.

Von Andrea Bogenreuther

Mama Maria Tasiadis flossen Tränen über die Wangen, der Papa Anastasios tobte mit den Kanu-Fans vor der Leinwand, Freundin Denise klammerte sich an ihr Glückskissen mit dem Konterfei von Sideris Tasiadis und Mischlingshündin Milou schloss sich mit lautem Gebell dem kollektiven Jubelgeschrei an. So ausgelassen feierten die Familie und die Fangemeinde des Augsburgers im Kegelzentrum am Eiskanal die Bronzemedaille ihres "Sidi" in Tokio. Ihre ganze Anspannung entlud sich mit Gebrüll, als der Franzose Martin Thomas, der letzte Starter, der dem deutschen Slalomkanuten die Medaille im Canadier Einer noch hätte entreißen können, mit schlechterer Zeit die Ziellinie überquerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

