US Open 2020 (Golf), heute: Start, TV-Termine, Übertragung im TV & Stream

Die US Open 2020 im Golf wurden wegen Corona verschoben und finden aktuell statt. Hier gibt es die Infos rund um Datum, TV-Termine und Übertragung im TV und Stream.

Die US Open 2020 finden nach einer Verschiebung nun aktuell in den USA statt. Wir informieren Sie über die Terminänderung in Folge des Coronavirus und halten Sie weiterhin über die US Open auf dem Laufenden. Außerdem erfahren Sie bei uns alles zur Live-Übertragung im Free-TV, Gratis-Stream oder Pay-TV auf Sky oder DAZN.

Alle Infos zu den Major Turnieren:

Nach den British Open sind die US Open das zweitälteste Golf Major-Turnier. Schon im Jahr 1895 wurden die offenen Meisterschaften der USA in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island ausgespielt. Allererster Gewinner auf dem Neun-Loch-Platz war der Engländer Horace Rawlins. Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan sowie Jack Nicklaus konnten das Turnier gleich viermal gewinnen.

US Open 2020: Neuer Termin im September

Ursprünglich sollten die US Open 2020 im Juni stattfinden. Wie zahlreiche andere Sportveranstaltungen wurden sie jedoch aufgrund des Coronavirus verschoben. Nun werden die US Open vom 17. bis 20. September ausgetragen.

Major Golf Turniere - US Open 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: Free-TV, Gratis-Stream & TV-Termine

Die TV-Rechte an den Major Turnieren im Golf hält in Deutschland Sky mitsamt SkyGo. Die US Open können live in TV, Fernsehen und Stream verfolgt werden - im Free-TV und Gratis-Stream wird das Turnier jedoch nicht übertragen. Golf-Fans müssen sich dafür kostenpflichtig auf Sky und auf dem Live-Stream-Portal SkyGo anmelden. DAZN zeigt keinen Golf-Sport live in TV und Stream, daher werden die US Open hier nicht zu sehen sein.

Golf Majors - US Open: Austragungsort & Trophäe

Der Austragungsort der US Open bleibt trotz Terminverschiebung aufgrund des Coronavirus gleich: Das Golfturnier wird im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck, New York, ausgetragen. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von etwa 2 Millionen Dollar sowie die US-Open-Trophy. Nach vier Runden hält der Gewinner diese Trophäe in der Hand, die, im Gegensatz zu den Trophäen der anderen drei Majors, keinen offiziellen Namen trägt.

US Open 2020: Zeitverschiebung & Zeitunterschied

New York liegt 6 Stunden hinter Deutschland. Ist es in Deutschland 12 Uhr am Mittag, ist es in New York gerade einmal 6 Uhr am Morgen.

Golf Majors - US Open: Das sind die Sieger der letzten Jahre

Spieler Land Jahre Gary Woodland USA 2019 Brooks Koepka USA 2017, 2018 Dustin Johnson USA 2016 Jordan Spieth USA 2015 Martin Kaymer Deutschland 2014 Justin Rose England 2013 Webb Simpson USA 2012 Rory Mcllroy Nordirland 2011 Graeme McDowell Nordirland 2010 Lucas Glover USA 2009 Tiger Woods USA 2000, 2002, 2008 Ángel Cabrera Argentinien 2007 Geoff Ogilvy Australien 2006 Michael Campbell Neuseeland 2005 Retief Goosen Südafrika 2001, 2004 Jim Furyk USA 2003 Payne Stewart USA 1999 Lee Janzen USA 1998

US Open - Wissenswertes über das Major Golf Turnier

Neben Golf-Profis und Amateuren können bei den US Open auch Golfer teilnehmen, die sich durch die zahlreichen Qualifikationsturniere einen Startplatz bei dem Major Golf Turnier sichern konnten. Die US Open gelten als das schwerste der vier Major Turniere und werden üblicherweise im Sommer ausgetragen. Mit Martin Kaymer konnte in der Geschichte der US Open bereits ein Deutscher die Trophäe gewinnen.

