15:49 Uhr

Mitchell und Sigl: Die Augsburger Panther legen eine alte Freundschaft neu auf

Plus Rückkehrer Larry Mitchell und Panther-Boss Lothar Sigl verbindet ein „freundschaftlich professionelles Verhältnis“. Das hat auch die erste Trennung im Jahr 2014 geändert.

Von Andreas Kornes

Eine 2:6-Niederlage am 30. November 2014 in Krefeld war Larry Mitchells letztes Spiel als Trainer und Manager der Augsburger Panther. Diese Aussage hat sich nun den Zusatz „bislang“ verdient, denn seit diesem Freitag steht fest: Mitchell kehrt neuneinhalb Jahre nach seiner damaligen Entlassung wieder zu den Panthern zurück. Das gab der (Vielleicht-)Erstligist in einer Pressemitteilung bekannt.

Dort steht, dass Mitchells Aufgabenfeld stark davon abhängt, ob die Panther in der DEL bleiben (falls das nicht aufstiegsberechtigte Regensburg das Finale der DEL2-Play-offs gewinnt) oder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss (falls Kassel das Finale der DEL2-Play-offs gewinnt und dann mit Augsburg den Platz tauscht). Im ersten Szenario würde Mitchell ausschließlich als Sportdirektor der Panther arbeiten und als Erstes einen neuen Trainer suchen müssen. Im Fall des Abstiegs würde er beide Jobs erst einmal in Personalunion übernehmen.

