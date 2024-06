Panther-Topscorer bleibt: Anrei Hakulinen unterschreibt neuen Vertrag

Anrei Hakulinen bleibt ein Panther. Der Topscorer spielt ein weiteres Jahr in Augsburg. Und auch der Posten des Assistenztrainers scheint inzwischen besetzt.

Lange war es sehr ruhig um Anrei Hakulinen. Der letztjährige Topscorer der Augsburger Panther war vom Klub nicht offiziell verabschiedet worden. Gleichzeitig hatte er durch seine Leistungen in der vergangenen Saison die Konkurrenz auf sich aufmerksam gemacht. Mit großer Sicherheit hatte der Finne (oder sein Berater) das ein oder andere gut dotierte Angebot auf dem Tisch liegen. Der neue Panther-Sportdirektor Larry Mitchell wiederum hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit gesagt, dass er alles daran setzen wolle, Hakulinen von einem neuen Vertrag zu überzeugen. Das ist ihm nun gelungen. Wie die Panther am Mittwoch bekannt gaben, trägt der 34-Jährige auch in der kommenden Saison das AEV-Trikot. Über die Dauer des neuen Vertrags macht der Klub keine Angaben.

Anrei Hakulinen hat überragende Statistiken beim AEV

Die Personalie Hakulinen darf als Erfolg für die Panther gewertet werden. Dessen Statistiken der vergangenen Spielzeit sind außergewöhnlich gut. In 47 Spielen hatte er es auf 21 Treffer und 18 Vorlagen gebracht. Wie die Panther aus den Statistikarchiven der DEL herausgekramt haben, fanden 25,93 Prozent seiner Schüsse den Weg ins Tor, was ihn in Sachen Effizienz zum zweitbesten Feldspieler der gesamten Liga gemacht habe. Viermal erzielte er dabei den ersten Treffer des Spiels, sechsmal brachte er die Panther in Führung. Und noch weitere Zahlen: Knapp 83 Prozent seiner Pässe kamen beim Mitspieler an, die Passdistanz von 12.760 Meter war die beste aller Stürmer im Panther-Team. Dazu war der erfahrene Linksschütze auch der Angreifer mit den besten Zweikampfwerten der Mannschaft der vergangenen Spielzeit. Im Rahmen der Euro Hockey Tour lief Hakulinen im Dezember 2023 für sein Heimatland auf.

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell musste hart verhandeln

An Hakulinen lag es also nicht, dass die Panther die vergangene Saison als sportlicher Absteiger beendeten und nur mit viel Glück den Klassenerhalt schafften. Das dürfte auch Mitchell so gesehen haben, denn er lässt sich mit den Worten zitieren: "Wir haben in den vergangenen Wochen sehr um den Verbleib von Anrei Hakulinen gekämpft." Er und der neue Panther-Trainer Ted Dent hätten viele Gespräche mit dem Finnen geführt "und konnten ihn letztlich von unserem neuen Weg überzeugen. Anrei war letzte Saison der Topspieler im Team und ist mit sehr guten Leistungen immer wieder vorangegangen. Er wird weiter eine große Rolle einnehmen und mit seinen Qualitäten ein elementarer Bestandteil der Augsburger Panther 2024/25 sein."

Anrei Hakulinen freut sich schon auf die AEV-Fans

Hakulinen wiederum, der den Sommer in seiner finnischen Heimat verbringt und sich dort auf die neue Saison vorbereitet, sagte: "Die neuen Verantwortlichen haben mir eine klare Idee aufgezeigt, wie sie sich die Augsburger Panther in der neuen Saison vorstellen. Mit meiner Leistung will ich helfen, dass wir als Klub unsere Ziele erreichen und das Curt-Frenzel-Stadion mit leidenschaftlichen Auftritten zum Beben bringen. Die Pantherfans sind begeisterungsfähig und werden sicher wieder alles geben, um uns als Team auf unserem Weg zu einer besseren Saison zu supporten."

Bewegung könnte es bald auch auf der Position des Assistenz-Trainers geben. Das X-Orakel RinkRat meldet, dass Ex-DEG-Trainer Thomas Dolak künftig an der Seite von Ted Dent bei den Panthern arbeiten könnte. Damit scheint er nach Informationen unserer Redaktion richtig zu liegen. Gleichzeitig verdichten sich auch die Gerüchte rund um den kanadischen Verteidiger Riley McCourt. Der 23-Jährige soll ebenfalls schon im Anflug auf Augsburg sein.

