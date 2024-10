Panther-Urgestein Trevelyan vor Saisondebüt

Die Zahl der Kiebitze beim Panther-Training ist überschaubar. Am Donnerstagvormittag unterhielten sich Sportmanager Larry Mitchell und Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber auf der Tribüne und verfolgen nur mit einem Auge das Geschehen auf dem Eis. Dafür interessierte sich ein Paar mittleren Alters aus dem kanadischen Toronto - offensichtlich Eishockey-Fans - für die AEV-Profis. Wie denn der Trainer heiße und welche Kanadier im Kader stehen, wollte der Mann wissen. Nach der Antwort nickte er wissend. Ja, von Ted Dent habe er schon gehört. Auch T. J. Trevelyan sei ihm ein Begriff. Und das, obwohl der 40-jährige Stürmer bereits vor 14 Jahren Nordamerika verlassen hat und seither ausschließlich für die Panther spielt - eine Seltenheit im schnelllebigen Eishockey-Geschäft. 2011 holte Mitchell, damals noch als Cheftrainer und General Manager der Augsburger, den jungen Stürmer von den Worcester Sharks aus der American Hockey League. Inzwischen geht der Publikumsliebling in seine 14. Saison im Schleifgraben.

In der aktuellen Saison hat der Dauerbrenner noch kein Punktspiel absolviert. Am Ende der Vorbereitung hatte sich Trevelyan eine Beinverletzung zugezogen und arbeitete seither an seinem Comeback. Genauer: An einem seiner unzähligen Comebacks. Denn die Liste seiner Verletzungen reicht von einer gebrochenen Kniescheibe, über einen Sehnenriss im Oberschenkel bis zu schweren Schulter-Verletzungen. Und das ist nur ein kurzer Auszug seiner Krankenakte.

Trevelyan arbeitete hart am Comeback

Noch zu Beginn der Woche hatte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga bei der Bekanntgabe der verletzungsbedingten Ausfälle von Anrei Hakulinen, Jason Bast und Anthony Louis vermeldet, dass mit der Rückkehr von Trevelyan wohl erst am Ende des Monats zu rechnen sei. Doch er ist ein Kämpfer, der mit Macht zurück auf das Eis drängt. Es scheint schneller zu gehen. Der Außenstürmer trainierte am Donnerstag voll mit. Er steckte nicht mehr im gelben Trikot der Rekonvaleszenten. Der Deutsch-Kanadier bildete eine Angriffsreihe mit Center Mark Zengerle und Donald Busdeker als zweiten Flügelstürmer. Wenn am Spieltag auch die Panther-Mannschaftsärzte ihr Okay geben, dann dürfte der Liebling der AEV-Fans am Freitagabend gegen die Löwen Frankfurt sein Punktspieldebüt geben.

Gleich auf Anhieb könnte der Außen dann in eine der beiden Topreihen nach vorn rücken. Den ersten Sturm führt Cody Kunyk an, der ebenfalls neue Nebenleute erhielt, da mit Hakulinen und Bast seine beiden bisherigen Sturmpartner gegen die Hessen nur zuschauen werden. Die Paradereihe dürfte Kunyk mit den beiden schnellen und torgefährlichen Außenstürmern Riley Damiani und Chris Collins bilden.

Kunyk fühlt sich auf Anhieb beim AEV wohl

Für Kunyk gibt es ein Wiedersehen mit seinen letztjährigen Teamkollegen. Für die Hessen erzielte der 34-Jährige in der vergangenen Saison 17 Tore und gab 24 Vorlagen. Damit war er zweitbester Teamscorer hinter Maksim Matushkin. Offenbar hatten sich die Frankfurter jedoch mehr erwartet und verlängerten den Vertrag nicht. Als Kunyk auf dem Markt war, griff Augsburgs Sportdirektor Mitchell schnell zu. Eine gute Wahl, wie sich bereits in der Vorbereitung zeigte. Der Nordamerikaner benötigte kaum Eingewöhnungszeit. Vier Treffer und einen verwandelten Penalty verbuchte Kunyk in den acht Testspielen und funktionierte, als würde er schon immer in Augsburg spielen. Mit drei Toren und fünf Vorlagen nach sieben DEL-Spieltagen ist der Mittelstürmer aktuell der Topscorer der Panther.

Frankfurt hat mit bisher 15 Zählern fast doppelt so viele Punkte wie Augsburg (8) erkämpft. „Sie hatten einen super Start, deswegen wird das guter Test für uns gegen Frankfurt“, sagte Kunyk vor dem Duell mit den Löwen. Seine Mannschaft verbuchte zuletzt mit drei Niederlagen gegen Iserlohn (1:2 nach Penaltyschießen), in Mannheim (1:6) und gegen Wolfsburg (3:4) den ersten Durchhänger der Saison. Kunyk bleibt auch dank seiner Erfahrung aus fünf Jahren in Finnland oder einer Saison in der russischen KHL ruhig: „Ich sehe uns nicht so sehr unter Druck, gewinnen zu müssen. Aber wir müssen wieder gutes Hockey spielen.“ Denn unter dem Strich bleibe es dabei: Wer „gutes Hockey“ zeigt, wird auch wieder gewinnen.

Eine Chance für die jungen Panther

Trainer Ted Dent sieht sein Team vor eigenem Publikum in der Pflicht. „Wir wollen einen besseren Start erwischen und nicht wieder einem Rückstand hinterherlaufen.“ Zuletzt gegen Wolfsburg lagen die Panther elf Minuten vor dem Ende mit 0:4 zurück, ehe sie die letztlich erfolglose Aufholjagd starteten und mit 3:4 verloren.

Die zahlreichen Ausfälle sieht der Coach als gute Gelegenheit für die jungen Spieler wie Moritz und Florian Elias, Justin Volek, Luca Tosto oder Christian Hanke. „Jetzt haben sie die Chance aufzusteigen und sich mehr Eiszeit zu erkämpfen“, sagte Dent und verschwand in der Kabine. Das Besucherpaar aus Toronto verließ nach ein paar Erinnerungsfotos ebenfalls das Curt-Frenzel-Stadion. „Eine wirklich schöne Halle“, meinte zuvor der Kanadier, der nicht nur Eishockeyfan ist. In seiner Heimat sitzt er als Zeitnehmer hinter der Bande.