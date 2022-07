Spielplan der ATP Tour 2022: Alle Termine

Der Spielplan der ATP Tour 2022: Hier im Zeitplan finden Sie alle Termine für die Tennis-Turniere der Herren. Wann findet das nächste statt?

ATP Tour 2022: Welcher Spielplan gilt für die ATP Turniere in der zweiten Hälfte des Jahres? Alle Termine und Austragungsorte von Juli bis November erfahren Sie in diesem Artikel. Die höchsten Wettbewerbe im männlichen Profitennis sind in die Kategorien ATP 250, ATP 500 und ATP 1000 eingeteilt. Außerdem beeinflussen weitere Turniere den Kalender der ATP Tour, wie etwa die Grand Slam Spiele und der Davis Cup. Entsprechende Details entnehmen Sie ebenfalls dem folgenden Zeitplan.

Spielplan und Termine der ATP Tour 2022

Die ATP Tour 2022 startete im Januar mit dem ATP Cup in Sydney. Ebenfalls bereits stattgefunden haben unter anderem die Australian Open, das Roland Garros in Paris sowie Wimbledon. Alle Termine der ATP Tour und weiterer relevanter Wettkämpfe von Juli bis November 2022 zeigt Ihnen die folgende Übersicht:

Monat Datum Turnier Kategorie Juli 11.7.22 - 17.7.22 Infosys Hall of Fame Open ATP 250

11.7.22 - 17.7.22 Nordea Open ATP 250

18.7.22 - 24.7.22 Hamburg European Open ATP 500

18.7.22 - 24.7.22 EFG Swiss Open Gstaad ATP 250

25.7.22 - 31.7.22 Atlante Open ATP 250

25.7.22 - 30.7.22 Generali Open ATP 250

25.7.22 - 31.7.22 Plava Laguna Croatia Open Umag ATP 250 August 1.8.22 - 7.8.22 Citi Open ATP 500

1.8.22 - 6.8.22 Abierto de Tenis Mifel ATP 250

7.8.22 - 14.8.22 National Bank Open Presented by Rogers ATP 1000

14.8.22 - 21.8.22 Western & Southern Open ATP 1000

21.8.22 - 27.8.22 Winston-Salem Open ATP 250

29.8.22 - 11.9.22 US Open Grand Slam September 14.9.22 - 18.9.22 Davis Cup Finals Group Stage ITF

16.9.22 - 18.9.22 Davis Cup Groups I and II ITF

19.9.22 - 25.9.22 Moselle Open ATP 250

19.9.22 - 25.9.22 The Astana Open ATP 250

23.9.22 - 25.9.22 Laver Cup Laver Cup

26.9.22 - 2.10.22 Chengdu Open ATP 250

26.9.22 - 2.10.22 Zhuhai Championships ATP 250

26.9.22 - 2.10.22 Sofia Open ATP 250 Oktober 3.10.22 - 9.10.22 China Open ATP 500

3.10.22 - 9.10.22 Rakuten Japan Open Tennis Championships ATP 500

9.10.22 - 16.10.22 Rolex Shanghai Masters ATP 1000

17.10.22 - 23.10.22 European Open ATP 250

17.20.22 - 23.10.22 Stockholm Open ATP 250

17.10.22 - 23.10.22 VTB Kremlin Cup - SUSPENDIERT ATP 250

24.10.22 - 30.10.22 Erste Bank Open ATP 500

24.10.22 - 30.10.22 Swiss Indoors Basel ATP 500

31.10.22 - 6.11.22 Rolex Paris Masters ATP 1000 November 8.11.22 - 12.11.22 Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals Next Gen ATP Finals

13.11.22 - 20.11.22 Nitto ATP Finals Nitto ATP Finals

23.11.22 - 27.11.22 Davis Cup Finals ITF

Die Turnierkategorien der ATP Tour 2022

Die ATP teilt die Turniere ihrer Tour in drei Hauptkategorien ein. Je nach Kategorie unterscheidet sich die Anzahl der vergebenen Weltranglistenpunkte. Die besten acht Spieler treffen außerdem im November zu den ATP Finals aufeinander. Folgende Touren werden unterschieden:

ATP Tour Masters 1000 : Die Sieger im Einzel und Doppel erhalten jeweils 1000 Weltranglistenpunkte. Pro Jahr werden neun Turniere in dieser Kategorie gespielt.

: Die Sieger im Einzel und Doppel erhalten jeweils 1000 Weltranglistenpunkte. Pro Jahr werden neun in dieser Kategorie gespielt. ATP Tour 500 : Pro Sieg werden 500 Punkte auf der Weltrangliste erreicht. 13 Turniere spielen die Teilnehmer der Kategorie.

: Pro Sieg werden 500 Punkte auf der Weltrangliste erreicht. 13 spielen die Teilnehmer der Kategorie. ATP Tour 250: Die restlichen Turniere der ATP Tour fallen in diese Kategorie. 250 Punkte gibt es hier für einen Sieg.

Zahlen und Fakten der ATP Tour

68 Turniere sind Teil der ATP Tour 2022.

sind Teil der 2022. Über 30 Länder wirken bei der ATP Tour als Gastgeber mit.

wirken bei der als Gastgeber mit. Der Großteil der Spiele findet auf dem Hartplatz statt, gefolgt von Sand und Rasen.

findet auf dem statt, gefolgt von Sand und Rasen. Bei den ATP Finals 2021 in Turin siegte Alexander Zverev 6:4 gegen Daniil Medvedev .

in siegte 6:4 gegen . Zverev hatte den Pokal bereits 2018 geholt.

Für die Damen gilt der Spielplan der WTA Tour 2022.

