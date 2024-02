Augsburger Panther

17:48 Uhr

Die Panther sind im Abstiegskampf kaum noch zu retten

Plus Fünf Niederlagen in Folge: Die Augsburger sind jetzte auf Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen. Und am Freitag geht es zu einem Angstgegner in der DEL.

Von Milan Sako

AEV-Fans verließen vorzeitig das Stadion, die Spieler wirkten ratlos, der Trainer gab Durchhalteparolen aus: Im Abstiegskampf droht den Panthern die Puste auszugehen. Von Aufbruchstimmung ist in den letzten Punktspielen der Deutschen Eishockey Liga wenig zu spüren. Im Gegenteil: Nach dem 2:6 am Mittwochabend gegen Mannheim macht sich Frust auf allen Seiten breit.

Erstmals in dieser Saison kassierten die Augsburger fünf Niederlagen in Folge. Ausgerechnet in der wichtigsten Saisonphase zeigt die Formkurve nach unten. Die Abwehr leistet sich haarsträubende Fehler, das Überzahlspiel funktioniert eher schlecht als recht und gegen Mannheim zeigte selbst der ansonsten überzeugende Torwart Markus Keller Nerven. Die Niederlagen folgen fast immer dem gleichen Muster. Die Mannschaft gerät in Rückstand, macht auf, um wieder heranzukommen und kassiert weitere Treffer. "Wir haben Gegentore bekommen, die zu einfach waren. Immer wenn wir das Gefühl hatten, wir schaffen das nächste Tor, dann haben wir die Antwort bekommen", sagte Christof Kreutzer nach der 32. Saison-Niederlage.

