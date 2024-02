Augsburger Panther

vor 21 Min.

Eine Panther-Krise zum dümmsten Zeitpunkt

Plus Ausgerechnet im Saison-Endspurt legt der AEV eine Niederlagen-Serie mit vier Pleiten hin und sind nun auf die Ergebnisse anderer angewiesen.

Von Milan Sako

Ausgerechnet in der alles entscheidenden Phase leisten sich die Panther einen Durchhänger. Das 1:3 am Sonntag gegen Wolfsburg war bereits die vierte Pleite in Folge. Eine solche Negativ-Serie legte die Mannschaft von Trainer Christoph Kreutzer ansonsten nur einmal zu Oktober-Beginn hin. Wolfsburg trat im Stil einer Spitzenmannschaft auf - taktisch geordnet, körperlich robust und mit einem überragenden Torwart als Rückhalt. Auch im dritten Spiel innerhalb von fünf Tagen leistete sich die Mannschaft von Ex-AEV-Trainer Mike Stewart kaum Schnitzer. Ganz anders die Panther. Nach dem 0:1 in der 14. Minute durch Peter Mueller machten die Augsburger zu schnell auf. Nach eigenen Angriffen ging die defensive Ordnung komplett verloren. Und im Gegensatz zu den Gastgebern verwandelten die Grizzlys ihre Möglichkeiten durch Laurin Braun (18.) und Andy Miele (20.) zum 3:0. Die Partie war frühzeitig entschieden.

Kreutzer haderte mit der taktischen Disziplin seines Teams. Nach dem 0:1 in Unterzahl habe seine Mannschaft noch fast 50 Minuten Zeit gehabt, den Rückstand aufzuholen. "Die zwei Konter-Tore dürfen nicht passieren. Das ist zu einfach. Es ist schwierig, das Spiel zu gewinnen, wenn du 0:3 zurückliegst. Wir haben zwei Fehler gemacht, die bitter bestraft wurden", sagte der AEV-Coach nach dem Match im erneut ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion. Matt Puempel verkürzte mit seinem zwölften Saisontor auf 1:3 in der 45. Minute. Mehr gelang nicht. Wenn die AEV-Angreifer mal durchkamen, war Nationaltorhüter Dustin Strahlmeier Endstation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen