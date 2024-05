Augsburger Panther

Sechs Alte und ein Neuer: Larry Mitchell trifft erste Personalentscheidungen

Plus Sieben Panther stehen nun schon für die kommende Saison fest. Sechs davon sind alte Bekannte. Der bislang einzige Neuzugang kommt aus der zweiten Liga.

Von Andreas Kornes

Ein paar Tage hat sich Larry Mitchell in seinem neuen Job als Panther-Sportdirektor Zeit genommen. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion schon in der vergangenen Woche sagte, wolle er erst einmal Gespräche mit Spielern der vergangenen Saison führen, um die Gründe für den Absturz auf den letzten Tabellenplatz zu verstehen. Offensichtlich hat er diese Informationsgespräche bei einigen auch gleich für Vertragsverhandlungen genutzt, denn am Dienstag gaben die Panther gleich fünf Verlängerungen bekannt. Torwart Markus Keller, die beiden Verteidiger Mick Köhler und Max Renner sowie die Stürmer Alexander Oblinger und Luca Tosto werden auch in der kommenden Saison das Augsburger Trikot tragen. Zuvor hatte der Klub auch schon bekannt gegeben, dass Dauerbrenner Thomas J. Trevelyan in seine 14. Saison im Schleifgraben gehen wird.

Klar scheint, dass der gebürtige Augsburger Keller wieder als Nummer 2 eingeplant sein wird, denn Mitchell hat schon durchblicken lassen, für die mit Abstand wichtigste Position im Eishockey eine Ausländerlizenz vergeben zu wollen. Passend dazu hatte Dennis Endras unlängst sein Karriereende bekannt gegeben und wird künftig den Posten des Torwarttrainers bei den Panthern übernehmen. Ihn hatte Keller vergangene Saison als Nummer 1 verdrängt und war damit eine der wenigen positiven Überraschungen in der Mannschaft. Gleiches gilt für Oblinger, dessen große Stärken Einsatzwille und Kampfbereitschaft sind. Köhler wiederum reifte in Augsburg zum Nationalspieler, hatte vergangene Saison aber mit einer langwierigen Verletzung zu kämpfen und kehrte erst im Saisonfinale zurück, als die Spielzeit schon kaum noch zu retten war.

