Larry Mitchell prägte eine Panther-Ära

Plus Die AEV-Fans benannten eine Straße nach dem ehemaligen und neuen Trainer: Der Deutsch-Kanadier feierte den größten Erfolg in der Klubgeschichte und musste doch vorzeitig gehen.

Von Milan Sako

Allzu oft ist Schluss mit Eishockey in Augsburg, sobald die Krokusse am Schleifgraben aus dem Boden spitzeln. Im Frühjahr 2010 jedoch erlebte Augsburg die längste Eiszeit seiner Geschichte. Die Panther legten ihre bis heute erfolgreichste Play-off-Serie hin. Erst im Finale um die deutsche Meisterschaft gegen die Hannover Scorpions mit dem "Alpenvulkan" Hans Zach hinter der Bande war Schluss. In der Endspielserie unterlag die Mannschaft von Trainer Mitchell den Niedersachsen, die die Best-of-five-Serie mit einem "sweep" mit 3:0-Siegen gewannen. Zu dieser Zeit hatten die AEV-Anhänger längst einen Weg am Curt-Frenzel-Stadion in "Larry Mitchell-Avenue" umbenannt. Auch der legendäre, stets grantelnde Manager bekam die Max-Fedra-Straße. Und am Verkehrsübungsplatz begann die Duanne-Moeser-Allee. Amtlich wurden die neuen Augsburger Eishockey-Straßen freilich nie. Die Euphorie kannte keine Grenzen. Bis heute schwärmen die Anhänger von diesen Tagen, einem der Höhepunkte in der DEL-Geschichte des ältesten Eislauf-Vereins Deutschlands neben der Halbfinal-Serie 2019 gegen den EHC Red Bull München.

Nun kehrt Larry Mitchell als General Manager und/oder als Trainer zu den Panthern zurück. Der Vizemeisterschaft 2010 folgte ein Feier-Marathon. Die Profis begossen den Triumph drei Tage lang auf Mallorca. Nach der Rückkehr flossen 1978 Liter Freibier auf dem Rathausplatz und anschließend feierte das Team um den damaligen Kapitän Steve Junker zusammen mit Tausenden Fans in Augsburgs guter Stube. Oberbürgermeister Kurt Gribl hatte sich neben seiner Amtskette einen Fan-Schal um den Hals gehängt und zeigte sich begeistert: "Glückwunsch an ein wunderbares Team, das in den vergangenen Wochen unsere Stadt verzaubert hat."

