TV Augsburg zeigt seine bislang beste Leistung

Souverän führt der TV Augsburg die Tabelle in der 2. Regionalliga Mitte an. Der Tabellenletzte Neustadt bekommt die Qualität des Kaders zu spüren.

Den Basketballern des TV Augsburg stand eine extrem weite Reise bevor. Knapp drei Stunden waren sie mit dem Auto unterwegs, ehe sie den Spielort erreicht hatten. Zumindest lohnte sich die lange Fahrt, denn sie kehrten mit einem souveränen 90:57 vom Auswärtsspiel bei der DJK Neustadt an der Waldnaab zurück. Nahe der tschechischen Grenze zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Mosig einmal mehr, über welch großes Potenzial und welch hohe Qualität der Kader verfügt. In der vergangenen Spielzeit hatten die Augsburger das Auswärtsspiel in der Oberpfalz noch deutlich verloren, diesmal lenkten sie die Partie in der ersten Hälfte in die gewollte Richtung. "Was wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war das Beste, was wir in dieser Saison gezeigt haben."

57:23 führten die Gäste nach den ersten 20 Minuten, in allen Belangen waren sie dem überforderten Tabellenletzten überlegen. "Wir haben wahnsinnig gut verteidigt, schnelle Ballgewinne erzielt und viele Punkte erzielt", betonte Mosig. Die TVA-Spieler trafen nach Belieben, wiederholt erfolgreich waren unter anderem Marco Hack Vazquez (2) und Stjepan Topalovic (3) von der Drei-Punkte-Linie.

Nach der Pause schaltet der TV Augsburg einen Gang zurück

Der beruhigende Vorsprung sorgte dafür, dass die Augsburger nach der Pause nicht mehr ganz so konzentriert zu Werke gingen. Mosig überraschte das wenig. "Es war klar, dass wir einen Gang zurückschalten", sagte er. Er ließ viel rotieren, gab allen Spielern Einsatzzeit. Zudem stellte Neustadt seine Verteidigung um, agierte mehr in der Zone, weniger Mann gegen Mann, und kam besser in die Partie. Der TVA verwaltete das Ergebnis, indem er den Vorsprung konstant hielt. Topscorer waren Sebastian Woelki (17), Hack Vazquez und Nino Tomic (je 16).

Durch den Erfolg behauptete sich der TVA souverän an der Tabellenspitze. Vier Siege in vier Spielen hat er geholt. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Wolnzach (6) beträgt zwei Punkte, wobei Augsburg ein Spiel weniger absolviert hat. Nach einem spielfreien Wochenende sieht der Spielplan bis zur Weihnachtspause noch zwei Heimspiele vor: gegen die Dachau Spurs (Samstag, 9. Dezember) und eine Woche später das Derby gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen 2 (beide 20 Uhr).