Zwei Geschenke für Ratiopharm Ulm in Griechenland

Trainer Anton Gavel wurde in Griechenland beschenkt.

Plus Basketballer haben im Eurocup ein bisschen Glück und gewinnen in der Verlängerung.

Anton Gavel bekam vor dem Spiel ein Aris-Trikot mit seinem Namen geschenkt. Der Trainer von Ratiopharm Ulm hat schließlich vor 15 Jahren mal eine Saison für Thessaloniki gespielt. Seine Mannschaft war anschließend nicht in Geberlaune, der deutsche Meister löste die Auswärtsaufgabe im Eurocup mit einem 99:88-Sieg nach Verlängerung gegen die Mannschaft aus der nordgriechischen Hafenstadt.

Es war ein über weite Strecken zerfahrenes Spiel, in dem Ulm die Bälle weg schmiss und Thessaloniki sie neben den Korb schmiss. Beleg sind die 22 Ballverluste des Bundesligisten, für den allerdings auch respektable 31 Korbvorlagen in der Statistik stehen. Gavel sagte hinterher: „Es war kein gutes Spiel von uns, aber wir lernen daraus.“ Nach acht Partien hat Ulm jetzt jedenfalls als Vierter zwei Siege Vorsprung auf den Fünften und drei auf den Siebten – in Sachen Achtelfinal-Qualifikation kann da eigentlich nicht mehr viel passieren.

