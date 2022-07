Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg live im DFB-Pokal: Termin und Übertragung im TV und Stream

Carl Zeiss Jena wurde beim DFB-Pokal 2022/2023 der VfL Wolfsburg als Gegner zugelost. Hier erfahren Sie alles zu Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung im TV oder Stream.

Der Regionalliga-Verein Carl Zeiss Jena wurde dem Bundesligisten VfL Wolfsburg als Gegner zugelost. Für die Fußballer aus Jena bietet der DFB-Pokal damit die Chance, sich gegen die Profis zu beweisen.

Bei uns finden Sie alle Infos zum Spiel zwischen den recht ungleichen Vereinen. Alles zu Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung und bisheriger Bilanz zwischen den beiden Vereinen. Außerdem haben wir einen Liveticker für Sie, mit dem Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg heute im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die erste Runde des DFB-Pokals findet Ende Juli statt. Abgesehen von zwei Spielen, die aus terminlichen Gründen auf Ende August verschoben werden mussten, finden in diesem Zeitraum die Spiele statt, die entscheiden, wer in die zweite Runde kommt.

Video: SID

Heute, am 30. Juli ist es dann auch für die Spieler aus Jena so weit. Um 18.00 Uhr treten sie gegen den bewährten Verein aus der 1. Bundesliga, den VfL Wolfsburg, an. Als Regionalliga-Verein bekommt Carl Zeiss Jena den Vorteil des Heimspiels gegen den Favoriten. Das Spiel findet daher auf dem Ernst-Abbe Sportfeld in Jena statt. Das Stadion umfasst bis zu 12.630 Zuschauer. Da der Gegner aus der 1. Bundesliga kommt, werden wohl alle Plätze im Stadion besetzt sein.

Carl Zeiss Jena gegen den VfL Wolfsburg: Live-Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream

Für all diejenigen, die das Spiel live verfolgen wollen, auch wenn sie nicht selbst im Stadion sein können, sorgt Sky für die Möglichkeit, das Spiel auch von zu Hause aus genießen zu können. Der Pay-TV Sender überträgt auch dieses Mal wieder alle Spiele des DFB-Pokals. Auch sein Streamingangebot kann genutzt werden, um das Turnier zu verfolgen. Um dieses Angebot nutzen zu können, benötigen Sie jedoch ein Abo. Ein solches ist beispielsweise mit dem Sky Sportpaket erhältlich, welches monatlich ab 17,25 Euro zu haben ist.

Für alle diejenigen, die auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hatten, gibt es leider schlechte Neuigkeiten. Das Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg ist nicht Teil der Spiele, für die sich die ARD und das ZDF die Rechte an der Übertragung sichern konnten. Wer das Spiel live verfolgen möchte, muss auf Pay-TV zurückgreifen.

Lesen Sie dazu auch

Wir haben Ihnen hier noch einmal alle Informationen zu Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung zusammengestell:

Spiel: Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

- Datum: Samstag, 30. Juli

Samstag, 30. Juli Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Ernst-Ebbe Sportfeld, Jena

Ernst-Ebbe Sportfeld, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

DFB-Pokal 2022/23: Carl Zeiss Jena vs. VfL Wolfsburg: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Zu den Terminen des DFB-Pokals halten wir Sie mit unserem Liveticker immer auf dem Laufenden. Außerdem erhalten Sie im Liveticker Infos zu den aktuellen Spielen, wie die Aufstellung der Mannschaften oder wie der aktuelle Spielverlauf gerade ist.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg: Bilanz und Infos

Es gab eine Zeit, in der der FC Carl Zeiss Jena regelmäßig gegen den VfL Wolfsburg angetreten ist. In den Jahren von 1992 bis 1997 traten die beiden Vereine ganze acht Mal gegeneinander an. Von diesen acht Spielen gewannen die Fußaller aus Jena zwar nur ein einziges Spiel, doch kam es häufiger zu einem Unentschieden zwischen den Vereinen.

Heute spielen die beiden Vereine in völlig verschiedenen Ligen und treffen normalerweise nicht mehr aufeinander. Ein Grund mehr für die Fußballer aus Jena, an glorreichere Zeiten anzuknüpfen und einen Sieg gegen den Proficlub aus der 1. Bundesliga anzustreben.

Bei uns finden Sie auch Spielplan und Live-Ticker zum DFB-Pokal 2022/23 und die Infos zur Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream.