Hammer-Los für den FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale

Die Achtelfinal-Paarungen für das Achtelfinale der Champions League 2022/23 stehen fest. Dem FC Bayern wurde das Starensemble von Paris Saint-Germain zugelost.

Es ist ein echter Kracher im Achtelfinale der Champions League, auf den der FC Bayern wohl auch hätte verzichten können: Der deutsche Rekordmeister trifft auf das Starensemble von Paris Saint-Germain. Das ergab die Champions-League-Auslosung im schweizerischen Nyon.

Champions-League-Auslosung: FC Bayern trifft im Achtelfinale auf PSG

Das Hammer-Los wurde für den Gruppensieger FC Bayern möglich, da PSG in der eigenen Gruppe nur Zweiter hinter Benfica Lissabon wurde. Damit kommt es im Achtelfinale der Königsklasse zu einer Neuauflage eines Champions-League-Finalspiels. In der Spielzeit 2019/20 hatten sich die Münchner im Endspiel in Lissabon mit 1:0 gegen die Franzosen durchgesetzt, die nun die Chance auf eine Revanche haben.

Der FC Bayern war mit sechs Siegen aus sechs Spielen in die K.o.-Runde gestürmt. PSG blieb ebenfalls ungeschlagen, blieb mit vier Siegen und zwei Unentschieden souverän, landete aber wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter Benfica. Gegen die Portugiesen war Paris Saint-Germain zweimal nicht über ein 1:1 hinausgekommen.

