2G plus im Amateursport: Turnhallen schließen oder offen halten?

Plus Seit zwei Wochen unterliegen die Sportvereine den strengen Corona-Regeln. Für manch ehrenamtlich Tätige ist das so kompliziert, dass sie die Sportstätten lieber dichtmachen.

Die neue Corona-Regel, dass für den Amateursport in Bayern ab sofort 2G-Plus gilt,war noch keine zwei Tage alt, da hatte Jakob Schweyer vom Tennis Club Augsburg (TCA) schon das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei im Haus. Kontrolliert wurde beide Male, ob alle Tennis spielenden Mitglieder einen Impf- oder Genesenennachweis plus einen zusätzlichen negativen Corona-Test vorzeigen konnten. „Es gab keine Beanstandungen“, sagt der TCA-Vorsitzende zufrieden und ist voll des Lobes für seine Mitglieder, die für die Auflagen Verständnis aufbringen und bei deren Umsetzung mitziehen.