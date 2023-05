Dortmund - Mainz live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel Dortmund - Mainz kann man live im TV und Stream verfolgen. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung der Partie.

Die Bundesliga steuert am letzten Spieltag der Saison 22/23 auf einen Meisterkrimi zu, und Mainz könnte in Dortmund das Zünglein an der Waage sein. Nach vier Pleiten in Folge geht es für die Rheinland-Pfälzer (Tabellenplatz 9) zwar um rein gar nichts mehr, aber sie könnten zum Meistermacher werden. Sky bringt es auf den Punkt: "Nur zum Gratulieren wollen sie (...) nicht nach Dortmund fahren".

Für die Männer aus dem Pott geht es dagegen um nichts Geringeres als den ersten Meistertitel seit dem Jahr 2012. Die Dortmunder starten mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern ins Saisonfinale. Seit dem 3:0-Sieg gegen Augsburg ist in Dortmund eine gewisse Euphorie mit den Händen zu greifen.

Wenn die Dortmunder Borussen gegen Mainz gewinnen, sind sie Meister - gleichgültig, was die Münchner in Köln auf die Beine stellen. Bei einem Unentschieden des BVB dürfen die Bayern aber nicht gewinnen, weil sie die Meisterschale sonst wegen des besseren Torverhältnisses wieder holen würden. Und, das liegt auf der Hand: Bei einer Niederlage Dortmunds und einem Sieg der Münchner ist natürlich ebenfalls der FCB Meister.

Der FSV, Königsmacher hin oder her, will seine Haut so teuer wir möglich verkaufen. Sport 1 zitiert den Mainzer Sportdirektor Martin Schmid: Der FSV werde "dagegenhalten und ein fairer Gegner für die Liga sein. Für unsere Ehre ist es ein sehr wichtiges Spiel."

Laut Spielplan der Bundesliga 2022/23 findet das Match BVB gegen FSV Mainz am Samstag, 27. Mai 2023, statt. Alle Informationen zur Begegnung zwischen den beiden Teams finden Sie hier.

Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05: Termin und Uhrzeit der Bundesliga-Partie

Die Partie der beiden Mannschaften verspricht Spannung, denn hier werden wir Zeuge eines Fernduells um die Meisterschale. Der Anstoß ist am 27. Mai 2023 um 15.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

BVB - FSV Mainz live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Samstag

Nur relativ wenige der Bundesliga-Spiele gab es im Free-TV zu sehen - die Übertragung des Samstagsspiels zwischen Dortmund und Mainz gehört nicht mehr dazu. Die Live-Übertragung können Sie auf Sky sehen. Die Übertragung startet mit dem Anpfiff.

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: Borussia Dortmund gegen Mainz 05 , 34. und letzter Spieltag der Bundesliga 2022/23

Borussia gegen , 34. und letzter Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 27. Mai 2023

Samstag, 27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park , Dortmund

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Gratis-Stream : ---

: --- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sky

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 teilen sich hauptsächlich Sky und DAZN. Die wenigen Free-TV-Sendungen auf Sat.1 sind bereits gelaufen.

Dortmund gegen Mainz im Bundesliga-Radio

Im Bundesliga-Radio können Sie das Match gratis verfolgen. So bekommen Sie alle wichtigen Entwicklungen im Spiel mit, ohne ständig auf einen Bildschirm starren zu müssen.

Dortmund vs. Mainz: Bilanz und Infos

Die Glaskugel unserer Freunde von Google hat folgende Gewinnwahrscheinlichkeit errechnet: Dortmund 82 Prozent, Mainz 7 Prozent, Unentschieden 11 Prozent.

Dem Portal fussballdaten.de verdanken wir diese Infos: Beide Teams sind sich bisher 33 Mal auf dem grünen Rasen begegnet. Dabei hat der BVB 20 Spiele gewonnen, die Mainzer fünf. Unentschieden demzufolge: acht. Die Torbilanz beträgt 57:29 zugunsten der Dortmunder.