Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 im DFB-Pokal: Termin und Live-Übertragung im Free-TV und Stream

Eintracht Frankfurt trifft im DFB-Pokal Achtelfinale auf Darmstadt 98. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Das Feld hat sich im DFB-Pokal nach der Gruppenphase bereits stark ausgedünnt. Nun treten nur noch Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga gegeneinander an. Für den Zweitligisten Darmstadt bedeutet das, dass es im Achtelfinale gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt geht.

Die Frankfurter haben in dieser Saison schon in der Champions-League gespielt. Damit kickt der Verein im wahrsten Sinne des Wortes in einer ganz anderen Liga als sein Kontrahent aus Darmstadt. Doch auch die Darmstädter hatten eine gute Saison und stehen im Spitzenbereich der zweiten Bundesliga. Mit einem Sieg gegen Frankfurt würde der Verein zweifellos noch einmal motivierter werden, in die erste Bundesliga aufzusteigen.

Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit des Spiels - Wann ist Anstoß?

Der DFB-Pokal-Spielplan für das Achtelfinale steht fest: Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 spielen heute am Dienstag, dem 7. Februar 2023, gegeneinander. Der Anstoß des Spiels ist abends um 20.45 Uhr. Bitter für die Darmstädter dürfte dabei sein, dass das Spiel im Heimstadion der Frankfurter im Deutsche Bank Park ausgetragen wird. Einen Heimvorteil hätte der Verein aus der zweiten Bundesliga gut gebrauchen können.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 im TV und Stream: Gratis Live-Übertragung des Spiels im Free-TV

Normalerweise werden die Spiele des DFB-Pokals 2022/23 vom Privatsender Sky übertragen. Wer die Spiele sehen möchte, der muss ein entsprechendes Streaming-Abo abschließen. Das Spiel Frankfurt gegen Darmstadt wird allerdings parallel zum Angebot im Pay-TV auch in der ARD zu sehen sein. Es ist eines der wenigen ausgewählten Spiele, die der Sender überträgt.

Hier haben wir Ihnen alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spiels noch einmal zusammengefasst:

Spiel: Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Dienstag, 7. Februar 2023

Dienstag, 7. Februar 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Park, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Aufstellung und Spielstand im Liveticker zum Spiel Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98 im DFB-Pokal Achtelfinale

Für alle diejenigen, die sich das Spiel trotz Live-Übertragung im Free-TV nicht ansehen können, haben wir mit unserem Live-Ticker eine Lösung parat. Dieser bietet alle relevanten Informationen zum Spiel auf einen Blick. Das umfasst nicht nur die Aufstellungen der Mannschaften, sondern auch alle Wendungen des Spiels, die Sie in Echtzeit miterleben können.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung des DFB-Pokals 2022/23 im TV und Stream

Der Pay-TV Sender Sky hat auch beim DFB-Pokal wieder die Rechte an der Übertragung vieler Spiele erworben. Genau genommen hat er sich die Rechte an der Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals 2022/23 sichern können. Doch einige der Spiele sind nicht exklusiv bei dem Streaming-Giganten zu sehen. Denn auch die Öffentlich-Rechtlichen dürfen einige ausgewählte Spiele zeigen.

Die ARD und das ZDF teilen diese Spiele untereinander auf. Das bedeutet, dass jeweils nur einige wenige Spiele der einzelnen Abschnitte des Turniers gezeigt werden. Im Achtelfinale etwa zeigen die beiden Free-TV Sender nur drei der acht Spiele. Da nicht immer sofort ersichtlich ist, welche Spiele nun im Free-TV zu sehen sind und für welche Spiele man ein Abo bei Sky benötigt, haben wir Ihnen eine Übersicht zur Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV und Stream erstellt.

Eintracht Frankfurt - Darmstadt 98: Bilanz

Von den acht Spielen, die die beiden Vereine gegeneinander gespielt haben, hat Frankfurt fünf gewonnen, drei konnte Darmstadt für sich entscheiden. Bisher kam es jedoch lediglich im Rahmen der regulären Saison der Bundesliga zu einem Aufeinandertreffen der Mannschaften. In Turnieren wie dem DFB-Pokal haben sie hingegen noch nicht gegeneinander gespielt.