FC Bayern in der Einzelkritik: Gescheitert an Hummels Gliedmaßen

Der FC Bayern verliert erstmals seit 2014 wieder ein Liga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Die Münchner Mannschaft in der Einzelkritik.

Sven Ulreich Hatte zwei ruhige Wochen. Kennt das aber auch, wenn gerade keine Länderspielwochen anstehen. Kennt es auch, dass er Manuel Neuer ersetzt, wenn dieser mal abkömmlich ist. Sein Puls dürfte daher kaum in die Höhe gegangen sein, als klar war, dass der Stammtorwart verletzt ausfällt. Hatte beim ersten Gegentor die Hand am Ball. Alte Torhüter-Weisheit: Wenn die Hand dran ist, ist der Schuss meistens nicht unhaltbar. Hielt seine Mannschaft allerdings auch mit einer Parade gegen Felix Nmecha in der Partie (53.)

Joshua Kimmich Lief erneut rechts hinten auf. Kennt er nun schon seit ein paar Wochen. Hat dort auch bei der Nationalmannschaft recht überzeugend gespielt. Schloss daran gegen Dortmund an. War einer der Aktivposten und bereitete mit einer wundervollen Flanke den vermeintlichen Ausgleich durch Harry Kane vor – wenn dieser nicht zur Überraschung aller vorbei geköpft hätte.

Matthijs de Ligt War auch bei Länderspielen und durfte aus erster Reihe bezeugen, dass die deutsche Auswahl wieder recht ordentlich Fußball spielen kann. Hatte am Samstag schon wieder eine privilegierte Zuschauerrolle. Hätte beim 0:1 durch Karim Adeyemi aber gerne darauf verzichtet, dem Torschützen nicht flott genug folgen zu können.

Einzelkritik: Alphonso Davies mit durchwachsener Partie

Eric Dier Einziger Innenverteidiger im Kader der Bayern, der kein Nationalspieler ist. Unter Thomas Tuchel trotzdem Stammspieler. Auch gegen Dortmund überaus solide. Hätte beinahe das 1:1 erzielt, wenn Mats Hummels in der 35. Minute nicht mit einer spektakulären Kung-Fu-Aktion geklärt hätte.

Alphonso Davies (ab 84. Eric-Maxim Choupo-Moting) Natürlich Nationalspieler. Aber nicht für die EM qualifiziert. Hat möglicherweise damit zu tun, dass er für Kanada spielt. Ist zudem nächste Saison möglicherweise für Real Madrid im Einsatz. Die Münchner würden seinen 2025 auslaufenden Vertrag schon gerne verlängern – das Salär aber nicht in dem Rahmen anpassen, wie es sich Davies wünscht. Tat gegen Dortmund wenig dafür, dass die Münchner ihre Meinung ändern.

Leon Goretzka War nicht bei der Nationalmannschaft. Nicht mal bei der kanadischen. Was möglicherweise daran liegt, dass er einen deutschen Pass hat. Tuchel hat gesagt, Goretzka wäre es nicht anzumerken, dass er von Julian Nagelsmann nicht nominiert wurde. War es aber schon. Spielte nämlich so, als würde er sich gerne nachdrücklich in Erinnerung bringen. Energische Zweikämpfe, zudem im Spielaufbau immer präsent, dazu noch gelungene Seitenwechsel – eine Mannschaft muss sehr gut aufgestellt sein, wenn man auf Goretzka in dieser Form verzichten kann. Deutete in der zweiten Halbzeit allerdings auch an, dass man auf einen Goretzka verzichten kann, wenn sich Ungenauigkeiten in sein Spiel einschleichen.

Konrad Laimer (ab 73. Noussair Mazraoui) Kam mit reichlich Selbstbewusstsein von der Nationalmannschaft zurück. War Kapitän, als die Österreicher 6:1 gegen die Türkei gewannen. Beständiger Arbeiter auf dem Feld, Nagelsmann hätte ihm wohl eine Rolle als "Worker" zugedacht. Workte wirklich viel. Konnte der Partie darüber hinaus aber kaum spielerische Impulse geben.

Leroy Sané (ab 63. Kingsley Coman) Hatte ähnlich ruhige Wochen wie Ulreich. Fehlte der Nationalmannschaft wegen einer Rotsperre. Legte flott mit einigen sehenswerten Dribblings los. Ließ der munteren Anfangsphase aber nur wenig Zielführendes folgen.

Harry Kane diesmal glücklos im Abschluss

Thomas Müller (ab 63. Matys Tel)Teilzeitarbeiter bei Nagelsmann, durfte unter Tuchel von Beginn an ran. War mit seinem Ballverlust am Gegentor zum 0:1 beteiligt. Ansonsten weitgehend unauffällig.

Jamal Musiala (ab 63. Serge Gnabry) Rutschte beim Sieg gegen die Niederländer recht häufig aus. Hatte auch gegen die Dortmunder einen schweren Stand, stolperte mehrfach. Versuchte viel, allerdings gelang nur wenig davon. Wirkte schon in der ersten Hälfte resigniert.

Harry Kane Ist natürlich Nationalspieler. Hat aber leider keinen deutschen Pass. Spielte allerdings wegen einer Sprunggelenkverletzung nicht für die Engländer. Hatte nach einer Flanke von Kimmich die große Chance zum 1:1. Setzte den Ball aber zur Überraschung aller neben das Tor. Köpfte den Ball in der 67. Minute abermals aus vielversprechender Position am Tor vorbei. Traf kurz vor Schluss dann doch noch. Stand dabei allerdings im Abseits. Hatte definitiv schon bessere Tage.

Kingsley Coman bringt dem FC Bayern frischen Wind

Kingsley Coman (ab 63.) Hätte beinahe das 1:1 durch Kane vorbereitet (68.). Teilt somit das Schicksal mit Kimmich. Teilt ebenso das Schicksal mit Dier, weil auch bei ihm Hummels irgendwie seine Gliedmaßen dazwischen brachte. War bei seinem Comeback nach zwei Monaten sofort ein Aktivposten.

Serge Gnabry (ab 63.) Führte sich mit einem schicken Dribbling ein. Ließ einen schönen Ball auf Kingsley Coman folgen. Mehr kam dann aber auch nicht mehr.

Mathys Tel (ab 63.) Sollte für Torgefahr sorgen - gelang ihm nicht.

Noussair Mazraoui (ab 73.) Ging auf die rechte Seite, dafür durfte Kimmich ins zentrale Mittelfeld rücken.

Eric-Maxim Choupo-Moting (ab 84.) Sollte eigentlich für den Ausgleich sorgen. Kam dann aber unmittelbar nach dem Treffer zum 0:2.