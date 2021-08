Große Erleichterung bei den Panthern: Bayern erlaubt volle Hallen

Plus Nun lockert auch Bayern die Zuschauer-Regeln für Hallensportarten. Die Augsburger Panther reagieren erleichtert. Und haben schon ausgerechnet, wie viele Fans ins Stadion dürfen.

Die Bayerische Staatsregierung hat nach der Sitzung des Ministerrates ihr weiteres Vorgehen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie vorgestellt. Die neuen Maßnahmen betreffen auch den Hallensport und Amateurfußball. Die inzwischen 14. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung tritt ab Donnerstag in Kraft. Wichtigste Änderung ist, dass die Höhe der Inzidenz im Freien grundsätzlich keine Rolle mehr spielt, auch die Unterscheidung zwischen Steh- und Sitzplätzen für Zuschauer und Zuschauerinnen wird nicht mehr vorgenommen.