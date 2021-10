Augsburger Panther

12.10.2021

Augsburger Panther bangen um Torwart Olivier Roy

Bereits in der vergangenen Spielzeit konnte Panther-Torwart Olivier Roy nur zehn Partien absolvieren. Nun droht wieder eine Zwangspause.

Plus Der Frankokanadier droht wieder einmal längere Zeit auszufallen, eventuell bis zu sechs Wochen. Auch ein Stürmer wird im Spitzenspiel gegen München fehlen.

Von Milan Sako

Genau 13 Minuten und neun Sekunden waren im Auswärtsspiel der Panther bei den Grizzlys Wolfsburg absolviert, als Olivier Roy mit einem Ausfallschritt die Beinschoner ausfuhr und einen Schuss abwehrte. Wie tausendfach im Training geübt. Doch offenbar war die Bewegung zu ausladend. Der Frankokanadier griff sich sofort in die Leistengegend am linken Bein. Humpelnd verließ der 30-Jährige das Eis in Richtung Umkleide. Wieder ist er verletzt und wieder droht eine längere Zwangspause.

