Drew LeBlanc: Warum der Spielmacher der Panther in der Krise steckt

Plus Der US-Amerikaner Drew LeBlanc steckt in einer Krise: Bislang gelang ihm kein Tor und nur drei Vorlagen. Er spricht darüber, wie sehr ihn die Situation belastet.

Drew LeBlanc ist vielleicht der beste Eishockeyspieler, der je in Augsburg seine Schlittschuhe geschnürt hat. Technisch hochveranlagt, dazu mit einem ausgeprägten Spielverständnis ausgestattet. Legendär sein Trainingseifer. Kaum eine Einheit, in der er nicht als letzter vom Eis geht. Während einige Kollegen bereits frisch geduscht nach Hause schlendern, stemmt LeBlanc oft noch Gewichte im Kraftraum.