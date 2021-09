Augsburger Panther

11:41 Uhr

Panther starten als Nachzügler in die neue DEL-Saison

Für Markus Keller und die Augsburger Panther beginnt am Sonntag die neue Saison in der DEL.

Plus In Düsseldorf beginnt für die Panther am Sonntag die Saison. AEV-Torwart Markus Keller über neue Trainer, neue Taktik und graue Ränge.

Von Andreas Kornes

Den ersten Spieltag der neuen Saison haben sich die Panther-Profis am Freitagabend vom Sofa aus angeschaut. Am Samstag nach dem Vormittagstraining fährt der Mannschaftsbus nach Düsseldorf, wo dann am Sonntag (17 Uhr/Sport1) auch die Augsburger ins Geschehen eingreifen. Die Vorfreude sei riesig, „vor allem, weil endlich wieder Zuschauer in den Hallen sind“, sagt Torwart Markus Keller. Selbst ein Pfeifkonzert, wie es einem auswärts gerne entgegenschallt, sei da fast schon wohltuend. „Das ist allemal besser, als wenn kein Mensch da ist und man auf den Zuschauerrängen nur grauen Beton sieht.“

