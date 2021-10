DEL steht vor der Frage: Wie kann man den Spielplan retten?

Plus Schnupfen, Husten oder doch Corona? Vorsicht ist im Umgang mit dem Virus wichtig. Gleichzeitig muss aber verhindert werden, dass jede Erkältung eine Spielabsage nach sich zieht.

Das Coronavirus wirbelt die Deutsche Eishockeyliga durcheinander. Nach München und Düsseldorf hat es nun auch Iserlohn erwischt. Die Mannschaft reiste nicht zum Gastspiel am Sonntagabend in Augsburg an. Grund ist ein positiver PCR-Test innerhalb der Mannschaft. Weitere Spieler hätten nach Klubangaben Symptome einer Corona-Infektion gezeigt, deren Schnelltests fielen aber negativ aus. Nun warten alle auf die Ergebnisse der PCR-Tests der gesamten Mannschaft, die frühestens am Montag vorliegen. Bis dahin sitzen alle erst einmal in häuslicher Isolation.

