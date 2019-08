21.08.2019

Was AEV-Fans zum Heimspiel gegen die Black Wings Linz wissen sollten

Endlich wieder Eishockey in Augsburg! Am Freitag kommen die Black Wings Linz zum Testspiel. Tickets gibt es für Fans vergünstigt, für Kinder sogar kostenlos.

Am Freitag steht für die Augsburger Panther mit dem Heimspiel gegen die Black Wings Linz der letzte Test der Saisonvorbereitung an. Was AEV-Fans wissen müssen.

Endlich wieder Eishockey in Augsburg: Kurz vor dem Saisonstart bestreiten die Augsburger Panther am kommenden Freitag, 23. August, noch ein Testspiel im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Zu Gast sind die Black Wings aus dem österreichischen Linz, das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

Augsburger Panther: Testspiel gegen die Black Wings Linz ist erst einmal das einzige Heimspiel

Für Fans der Augsburger Panther ergibt sich damit die in diesen Wochen seltene Gelegenheit, ein Spiel live im Stadion anzuschauen. Denn das Testspiel gegen Linz bleibt in dieser Saison-Vorbereitung das einzige. Die siegreichen Spiele im Dolomiten-Cup waren zwar schön anzusehen und erfolgreich - haben aber alle in Südtirol stattgefunden. Und auch zum Start in die neue Spielzeit stehen für den AEV zunächst einmal mehrere Auswärts-Spiele an.

Schon in gut einer Woche geht es für das Team der Augsburger Panther ins erste Spiel der neuen Saison: In der Champions Hockey League (CHL) treffen die AEV-Profis in Schweden am kommenden Donnerstag, 29. August, um 18 Uhr auf Lulea Hockey. Nur zwei Tage später steht am Samstag, 31. August, um 20.30 Uhr das zweite CHL-Spiel gegen die Belfast Giants in der nordirischen Hauptstadt an. Erst am Freitag, 6. September empfangen die Augsburger Panther erstmals zu Hause einen CHL-Gegner, nämlich die Schweden von Lulea Hockey zum Spiel ab 18 Uhr.

Hier gibt es Tickets für das Test-Heimspiel der Augsburger Panther

Ein Grund mehr, das Testspiel der Augsburger Panther gegen die Black Wings Linz zu besuchen, sind die besonders fairen Preise. Tickets für Stehplätze sind für alle Kinder von 6 bis 14 Jahren kostenlos zu bekommen, für Erwachsene kostet eine Karte im Stehblock 7 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben zu Heimspielen des AEV im Curt-Frenzel-Stadion grundsätzlich freien Eintritt.

Aber auch die Sitzplatz-Tickets sind für das Testspiel gegen Linz zu einem attraktiven Preis zu haben: Egal, in welcher Kategorie und in welchem Block AEV-Fans auch sitzen möchten - die Karte kostet für Erwachsene grundsätzlich nur 14 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist auch auf den Sitzplätzen der Eintritt zu dem Testspiel.

Noch sind Tickets in fast allen Fanblöcken des Curt-Frenzel-Stadions zu haben. Die Augsburger Panther weisen darauf hin, dass Eintrittskarten auch dann benötigt werden, wenn es sich um kostenlose Kindertickets handelt. Wer sicher gehen möchte, dass er einen Platz in der gewünschten Kategorie erhält, sollte sich schon an den Vorverkaufsstellen oder im Online-Ticketshop der Augsburger Panther umsehen.

Eine Übertragung des AEV-Testspiels gegen die Black Wings Linz live im Fernsehen oder im Live-Stream gibt es nach Informationen unserer Redaktion nicht.

