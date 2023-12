Die Panther verschenken gegen Iserlohn einen Punkt

Erst in der Verlängerung siegen die Augsburger mit 2:1 gegen das DEL-Schlusslicht Iserlohn. Vor der Partie verabschiedete der DEL-Klub verdiente Ex-Spieler.

Es war ein verschenkter Punkt für die Panther. Bis 42 Sekunden vor Schluss führten die Augsburger nach einem frühen Treffer von Verteidiger Jordon Southorn mit 1:0 gegen die Iserlohn Roosters. Doch sie brachten den Drei-Punkte-Sieg nicht über die Zeit. In der letzten Minute glichen die Gäste durch Nationalverteidiger Ugbekile zum 1:1 aus. Es ging in die Verlängerung und dort sicherte Thomas J. Trevelyan den Gastgebern den Sieg. Mit dem 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) vergrößerten die Augsburger zumindest ein wenig den Abstand zum DEL-Schlusslicht.

Die Partie begann nach dem Geschmack der Fans, die vor dem Spiel eine neue Choreografie samt dem Banner („Am Schleifgraben daheim“) zeigten. Auf dem Eis boten die Panther gleich zu Beginn ein verbessertes Überzahlspiel. Nur wenige Sekunden nach der ersten Strafe gegen Iserlohn traf Verteidiger Jordon Southorn von der blauen Linie. Die Finnen Jere Karjalainen und Anrei Hakulinen hatten wie zig Mal im Training einstudiert zum 1:0 in der dritten Minute aufgelegt.

Ansonsten verließen sich die Augsburger darauf, dass Markus Keller die Fehler seiner Vorderleute ausbügelt. Der Panther-Torwart rettete einige Male in höchster Not. Was beide Mannschaften über weite Strecken boten, war nicht unbedingt schön anzusehen. Viel Kampf und Krampf auf beiden Seiten und eine hohe Fehlerquote prägten das Abstiegsduell. Die Mannschaft von Trainer Doug Shedden, der erst vor einigen Wochen für den glücklosen Gregg Poss an die Roosters-Bande gekommen war, konnte die zahlreichen Strafzeiten der Augsburger nicht nutzen. Zu durchsichtig, was die Gäste in Überzahl aufzogen.

Eine spannende Schlussphase entschädigte die 5513 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion für ein mageres Match. Und am Ende entschied die lebende AEV-Legende Trevelyan nach Vorarbeit von Chris Collins und Zack Mitchell die Partie mit dem 2:1-Siegtreffer in der 62. Minute. Vor der Partie nutzten die Panther die Gelegenheit, um einen verdienten Spieler zu verabschieden. Geschäftsführer Maximilian Horber übergab Stürmer Drew LeBlanc, der acht Saisonen lang das AEV-Trikot getragen hatte und nun für Iserlohn stürmt, ein Leiberl. Auch der aktuelle Angreifer Thomas J. Trevelyan und Ex-Kapitän Brady Lamb erhielten eine Auszeichnung für die Wahl in ein Allstar-Team. Der Kanadier Lamb hatte kurz zuvor über seine Ehefrau verkünden lassen, dass er mit 35 Jahren seine Karriere beendet. Nach der vergangenen Saison waren die Verträge von LeBlanc und Lamb nicht verlängert worden. Für die Panther geht es am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen Straubing weiter.

Augsburger Panther Keller – Sacher, Southorn; Rantakari, Schüle; Sezemsky, Renner; Van der Linde – Karjalainen, Collins, Hakulinen; Mitchell, Esposito, Puempel; Elias, Oblinger, Andersen; Hanke, Soramies, Trevelyan

Tore 1:0 (3.) Southorn, 1:1 (60.) Ugbekile, 2:1 (62.) Trevelyan

Zuschauer 5512