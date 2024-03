Augsburger Panther

17:22 Uhr

Wie sind die Panther noch zu retten?

Plus Nach der Pleite gegen Düsseldorf droht Augsburg der Abstieg in die DEL2. Doch endgültig steht das nicht fest. Wie groß ist die Chance, dass die Panther erstklassig bleiben?

Von Milan Sako

Der AEV bleibt Letzter. Zwar steht noch eine Partie für die Panther im Spielplan: Am Freitag treten die Augsburger beim EHC Red Bull München an. Doch sportlich ist am Tabellenende nach der 1:3-Niederlage am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG alles entschieden. Ob der AEV allerdings wirklich absteigt, entscheidet sich womöglich erst in mehreren Wochen, wenn der Play-off-Sieger der DEL2 feststeht. Sollte dies am Ende Kassel oder Krefeld sein, müssen die Augsburger runter in die DEL2.

Die Kassel Huskies drängen mit Macht wieder zurück ins Oberhaus. In den vergangenen drei Jahren wurde das alte Stadion Schritt für Schritt grundlegend saniert und auf DEL-Niveau getrimmt. In der gleichen Eishalle hatten die Panther vor genau 30 Jahren den Aufstieg in die neu gegründete DEL perfekt gemacht. Den Siegtreffer zum 2:1-Endstand im dritten Play-off-Spiel in Kassel gelang damals Toni Krinner eine Zehntelsekunde vor Schluss.

