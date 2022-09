Augsburger Panther

13:38 Uhr

AEV-Stürmer Adam Johnson kam, sah und traf

Plus Grandioser Start für den AEV-Neuzugang. Adam Johnson machte beim ersten Heimspiel gleich zwei Treffer gegen die Kölner Haie. Warum das Hoffnung auf mehr macht.

Von Andreas Kornes

Als die Fans den Namen von Adam Johnson riefen, wusste der US-Amerikaner nicht so ganz genau, was er nun zu tun habe. Schnell eilten die erfahrenen Kollegen zur Hilfe und erklärten dem Panther-Neuzugang, wie das ritualisierte Feiern eines Sieges abzulaufen hat. Johnson fuhr also auf die Fans zu, riss beide Arme nach oben und das gesamte Stadion machte mit. Rund eine halbe Stunde später hatte Johnson immer noch ein breites Grinsen im Gesicht, als er frisch geduscht aus der Kabine kam. Das sei schon ganz speziell gewesen, so gefeiert zu werden. Überhaupt die Stimmung im Curt-Frenzel-Stadion: „So etwas habe ich vorher nicht gekannt. Das ist schon Wahnsinn, wie es hier abgeht. Es macht unglaublich Spaß, vor solchen Fans zu spielen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen