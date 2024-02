Augsburger Panther

AEV-Trainer: "Meine Mannschaft hat die richtige Antwort gegeben"

Plus Dem ernüchternden 1:5 gegen Köln lassen die Panther einen 2:1-Sieg in Nürnberg folgen. Mit diesem Erfolgserlebnis gehen sie in die Länderspielpause, ehe dann der Saisonendspurt ansteht.

Die Erleichterung war fast schon mit Händen zu greifen, als die Panther-Profis nach dem hart erkämpften Sieg in Nürnberg zu ihren mitgereisten Fans gingen und sich feiern ließen. Der Druck ist groß dieser Tage. Der Abstiegskampf ist hart, das Feld im Tabellenkeller liegt extrem eng zusammen. Ein Null-Punkte-Wochenende hätte die Panther auf den letzten Platz und damit auf den Schleudersitz in Richtung Zweitklassigkeit befördert. Nach dem ernüchternden 1:5 am Freitag im Heimspiel gegen Köln hatte wenig für einen derart engagierten Auftritt, wie den in Nürnberg gesprochen. Schön anzusehen war der in vielen Phasen dennoch nicht, doch um spielerische Finesse geht es im Abstiegskampf nicht. Das dürfte auch AEV-Trainer Christof Kreutzer bewusst sein, der das Geschehene so zusammenfasste: "Wir haben am Freitag kein so gutes Spiel gemacht. Meine Mannschaft hat heute die richtige Antwort gegeben und bis zur letzten Sekunde gekämpft."

AEV-Torwart Dennis Endras mit einer starken Leistung

Kampf war auch der Schlüssel zum Erfolg gegen die Ice Tigers. Eine sehr gute Partie habe man gezeigt, befand Kreutzer. Und: "Es war das erwartet enge Spiel. Wir wussten, dass es sehr schwer ist, in Nürnberg zu gewinnen." Je länger die Partie dauerte, desto verbissener wurde um jeden Zentimeter Eis gerungen. Nürnbergs Trainer Tom Rowe sprach von einem Play-off-Spiel. Diese Umschreibung wird immer dann verwendet, wenn sich die gegnerischen Spieler besonders intensiv beharken. "Wir haben gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind. Dass wir bis zum Schluss fähig sind, jedes Spiel zu gewinnen", lobte Kreutzer und verwies vor allem auf die Defensive, die in der Tat wenig zuließ. Im Tor hatte erneut Dennis Endras den erkrankten Markus Keller vertreten, zeigte eine starke Leistung und kassierte ein Extra-Lob von seinem Trainer.

