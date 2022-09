Augsburger Panther verlieren zum Auftakt in die neue Saison

Die Augsburger Panther verlieren das erste Saisonspiel in Iserlohn mit 1:2. Die Gastgeber scheitern anfangs am starken Dennis Endras, sichern sich dann aber die Punkte.

Der Start in die neue Saison ist den Augsburger Panthern misslungen. In Iserlohn verlor die Mannschaft des neuen Trainers Peter Russell mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Er hatte auf den an der Schulter lädierten Verteidiger Blaz Gregorc, den Langzeitverletzten Matt Puempel (Knie) und auch den kurzfristig erkrankten Thomas J. Trevelyan verzichten müssen.

In Iserlohn bekamen es die Gäste mit einer stimmungsvollen Kulisse und dementsprechend offensiven Hausherren zu tun. Auf Panther-Seite stand deshalb erst einmal Dennis Endras im Blickpunkt. Der Torwart konnte sich nicht über einen Mangel an Beschäftigung beschweren, meisterte seine Aufgaben aber souverän. Schon in den Testspielen war zu sehen gewesen, dass der Rückkehrer aus Mannheim keine Eingewöhnungszeit benötigt. Auch wegen seiner Paraden blieb das erste Drittel torlos. Doch Iserlohn war klar überlegen, 12:3 Torschüsse wies die Statistik des ersten Drittels aus.

25 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2022/23 Foto: Ulrich Wagner

Bei den Augsburger Panthern fehlt es in der Offensive an Abstimmung

Mit fast identischer Spielausrichtung ging es nach der Pause weiter. Iserlohn machte Druck, Augsburg hatte alle Hände voll damit zu tun, einen Rückstand zu vermeiden. Erst gegen Ende des Drittels schafften es die Panther, die stürmischen Roosters etwas auszubremsen. Eigene Offensivbemühungen gab es allerdings nur in Ansätzen und eher sporadisch zu sehen. Denn während die Defensive um den starken Endras einigermaßen stand, fehlte es im Spiel nach vorne noch deutlich an der Abstimmung. Kein Wunder, waren doch die beiden letzten Neuzugänge der Panther, Adam Johnson und Terry Broadhurst, erst wenige Tage vor dem Saisonstart zur Mannschaft gestoßen. Da blieb wenig Zeit für Feintuning im Training.

Und so mussten beide Teams weiter auf den ersten Treffer der neuen Saison warten. Aus Sicht der Augsburger keine schlechte Ausgangsposition für das letzte Drittel in einem Auswärtsspiel – welches im Abschlussdrittel zusehends verflachte.

Iserlohn dreht die Partie gegen den AEV

Iserlohn konnte das hohe Tempo der ersten 40 Minuten nicht halten. Das eröffnete Augsburg Möglichkeiten, unter anderem scheiterte Broadhurst gleich zweimal an Iserlohns Torwart Andreas Jenike. In Überzahl war es dann aber eben jener Broadhurst, der den ersten Saisontreffer der Panther erzielte (47.). Doch die leicht schmeichelhafte Führung hielt nicht allzu lange. Eric Cornel ließ Endras keine Chance und schloss zum 1:1 ab (50.). Als Kaspars Daugavins zum 2:1 für die Gastgeber traf (52.), war die Partie gedreht. Augsburg versuchte in der Schlussphase alles, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. Weiter geht es am Sonntag mit dem ersten Heimspiel gegen Köln (19 Uhr).

Lesen Sie dazu auch

Augsburg Endras - Warsofsky, Sacher; Bergman, Lamb; Haase, Rogl; Länger - Johnson, LeBlanc, Wännström; Kuffner, Broadhurst, Payerl; Soramies, Clarke, Saponari; Volek, Stieler