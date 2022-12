Augsburger Panther

Bald könnte der DEL-Toptorjäger der Panther abgelöst werden

Plus Einen DEL-Rekord ist Duanne Moeser wohl demnächst los, denn Torjäger Thomas J. Trevelyan hat mit dem Panther-Sportdirektor in einer Statistik gleichgezogen. Dem AEV gehen derweil die Verteidiger aus.

Das Trikot von Duanne Moeser hängt unter dem Dach des Curt-Frenzel-Stadions. Seine Nummer sieben wird im Kader nicht mehr vergeben. Moeser ist das, was für gewöhnlich als "lebende Legende" bezeichnet wird. Noch führt der 59-Jährige mit dem charakteristischen Kanada-Slang die Torjägerliste der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga an. In 529 Spielen der höchsten Klasse erzielte der heutige Sportmanager 130 Tore. Thomas J. Trevelyan hat in dieser Statistik inzwischen gleichgezogen. Seine beiden Tore zum 7:4-Heimerfolg zuletzt gegen Straubing waren die Treffer Nummer 129 und 130 in bisher 432 AEV-Einsätzen.Insgesamt erzielte Moeser, der auch zu Zweitliga-Zeiten für den AEV aktiv war, 269 Treffer für den Klub. Das ist immer noch Spitze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

