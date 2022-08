AEV-Stürmer Justin Volek hat sich in Rekordzeit eingelebt

Plus Hinter Justin Volek liegen stressige Tage. Doch Eingewöhnungsprobleme hat der neue Panther-Stürmer nicht. Ganz im Gegenteil.

Gerade mal etwas mehr als eine Woche hat Justin Volek mit seinen neuen Kollegen bisher trainiert. Vorher war er mit der U20-Nationalmannschaft bei der WM in Kanada im Einsatz. Und doch scheint der 20-Jährige schon angekommen zu sein im Team der Panther. Zum 7:2-Sieg im Testspiel gegen Salzburg steuerte er am Sonntag seinen ersten Treffer im Augsburger Trikot bei.