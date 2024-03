Augsburger Panther

Die Panther wickeln eine frustrierende Saison ab

Plus Vor einem Treffen mit den Sponsoren wird munter über das Personal der Augsburger Panther spekuliert. Sicher ist dagegen, dass der Klub einen namhaften neuen Sponsor gefunden hat.

Von Andreas Kornes

Bei den Panthern wickeln sie in diesen Tagen eine frustrierende Saison ab. Als Tabellenletzter ist Augsburg vom Ausgang der DEL2-Play-offs abhängig. Gewinnen die aufstiegsberechtigten Kassel oder Krefeld die Zweitliga-Meisterschaft, steigt das DEL-Gründungsmitglied erstmals ab. Im ungünstigsten Fall könnte sich das Warten bis Ende April hinziehen. Momentan führt die Klubspitze um Trainer Christof Kreutzer und Hauptgesellschafter Lothar Sigl Abschlussgespräche mit den Spielern. Gleichzeitig ist aber noch offen, ob Kreutzer auch kommende Saison die sportliche Verantwortung bei den Panthern hat. Einen ersten Hinweis darauf könnte es an diesem Dienstagabend geben, wenn die Panther zum Sponsorenabend laden. Dort werden Sigl, Kreutzer und Geschäftsführer Maximilian Horber Rede und Antwort stehen zu der Situation, dass die Panther zum zweiten Mal in Folge eine Saison auf dem Abstiegsplatz beendet haben.

Eines der größten Augsburger Unternehmen steigt bei den Panthern ein

Trotz des sportlichen Misserfolgs gibt es zumindest in diesem Bereich auch gute Nachrichten für die Panther. Mit MAN Energy Solutions steigt eines der größten Augsburger Unternehmen als Sponsor ein. Der Weltkonzern greift dabei gleich ins oberste Regal und wird Premiumpartner. Da die Panther keinen Hauptsponsor haben, verteilen sich deren Einnahmequellen auf mehrere Schulter. Die Premiumpartner leisten den größten Beitrag. "Gerade in dieser sportlich schwierigen Phase halten wir es für wichtig, als Partner fest an der Seite des AEV zu stehen. Die Begeisterung für Eishockey in unserer Belegschaft ist riesengroß, dementsprechend liegt die Zukunft der Augsburger Panther vielen MAN-Mitarbeitenden am Herzen", sagt der Vorstandsvorsitzende Uwe Lauber. Sein Unternehmen wird auch den Nachwuchs des AEV unterstützen.

