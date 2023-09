Effiziente Panther gewinnen gegen Oberligisten EC Peiting

Gegen den tapfer kämpfenden Oberligist EC Peiting zeigten die Augsburger Panther eine couragierte Leistung. Niklas Andersen schnürte einen Dreierpack.

Es war kein gewöhnliches Vorbereitungsspiel für die Augsburger Panther. Am Sonntagnachmittag testete der AEV gegen seinen Kooperationspartner EC Peiting. Vermittelt wurde das Spiel vom gemeinsamen Helmsponsor „Lechwerke“, der beide Clubs seit vielen Jahren unterstützt. Damit eröffnete der Eissportclub aus Peiting, der in der Oberliga beheimatet ist, seine 50-jährige Jubiläumssaison – allerdings mit einer deutlichen Niederlage. Die klar favorisierten Panther siegten auswärts locker mit 11:2 (3:0, 5:0, 3:2).

Matt Puempel bringt den AEV früh in Führung

Dabei hielt der Underdog im ersten Drittel gut mit. AEV-Torhüter Dennis Endras musste sich zu Beginn mehrfach auszeichnen. Der DEL-Club zeigte sich allerdings sehr effizient: Matt Puempel sorgte nach fünf Spielminuten für die frühe Führung des AEV. Peiting versuchte zwar mutig nach vorne zu spielen, die Toreschossen aber die Panther. T.J. Trevelyan und Luca Toto erhöhten zu einer komfortablen 3:0-Führung nach dem ersten Durchgang.

Auch im Mitteldrittel überzeugten die Panther vor allem mit einer hervorragenden Chancenverwertung. Samuel Soramies schoss nach einer knappen halben Stunde das vierte Tor für den AEV. Niklas Andersen (5:0) und Luke Esposito (6:0) durften sich im zweiten Durchgang ebenfalls in die Torschützenliste eintragen. Ganz bitter wurde es für den EC Peiting in der letzten Minute vor der Pause: Zuerst traf Soramies zum 7:0, bevor Mirko Sacher in Überzahl das achte Tor markierte.

Augsburger Panther besiegen EC Peiting mit 11:2

Im dritten Abschnitt fuhren die Panther einen Gang runter. Marc Besl und Thomas Heger ließen die heimischen Fans in der Eissporthalle Peiting jubeln. Doch auch der AEV hatte noch etwas zuzusetzen: So traf Niklas Andersen in den letzten 20 Minuten doppelt, Luca Tosto rundete den souveränen 11:2-Erfolg der Augsburger Panther ab.

