Panther holen Stürmer Niklas Andersen aus Bremerhaven

Unmittelbar vor dem Trainingsauftakt haben die Augsburger Panther noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Aus Bremerhaven kommt Niklas Andersen.

Kurz bevor die Mannschaft der Panther am kommenden Dienstag erstmals gemeinsam aufs Eis geht, haben die Klub-Verantwortlichen die sechste Ausländerlizenz vergeben. Vom Liga-Konkurrenten Bremerhaven kommt der dänische Nationalstürmer Niklas Andersen. „Unser Ziel ist es immer gewesen, alle zunächst geplanten Importstellen vor Beginn des Eistrainings zu besetzen. Mit Niklas Andersen wechselt jetzt ein DEL-erfahrener Außenstürmer nach Augsburg", lässt sich Panther-Trainer Christof in einer Klub-Mitteilung zitieren. Er beschreibt seinen neuen Mann als guten Skater und Teamspieler mit einem sehr guten Schuss.

Andersen hat in den vergangenen drei Jahren zuverlässig gepunktet

Entscheidend bei der Verpflichtung dürfte gewesen sein, dass Andersen die DEL bestens kennt und in Bremerhaven zuverlässig gepunktet hat. In drei DEL-Spielzeiten bestritt er insgesamt 143 Partien und verbuchte dabei 37 Tore und 36 Assists.

Neuer Panther-Stürmer will das Publikum unterhalten

Der Däne selbst sagt, dass er auf "drei schöne Jahre in Bremerhaven" zurückblicke und die Zeit dort nicht missen wolle. Jetzt freue er sich auf die neue Aufgabe. "Auch wenn die Panther sportlich ein hartes Jahr hinter sich haben, bleiben sie trotzdem eine gute Adresse in der DEL. Mit diesem Stadion und den Fans im Rücken wollen wir dieses Jahr wieder erfolgreiches Eishockey spielen und die Leute in Augsburg gut unterhalten.“

Abschied verlief offenbar nicht ganz so harmonisch

Dass der Abschied aus Bremerhaven nicht ganz so harmonisch über die Bühne ging, legt die Pressemitteilung der Norddeutschen nahe. Dort steht, dass sich wenig Freude breit gemacht habe, als Andersen vergangene Woche seinen Abschied forcierte. Und weiter: "Hatten die Pinguins erst vor Wochenfrist die Verlängerung des 25-jährigen dänischen Nationalspielers bekannt gegeben, so müssen sie nun mehr oder weniger mit einem für auch sie überraschenden Dementi diese Meldung wieder negieren." Teammanager Alfred Prey wird mit den Worten zitiert: "Wenn ein Spieler nicht mehr unser Jersey tragen will, dann müssen und werden wir diesen Wunsch respektieren.“ Zu den Gründen des Wechselwunsches macht Bremerhaven keine Angaben. Dies sei eine persönliche Entscheidung.

