Augsburger Panther

06:25 Uhr

Nach dem glücklichen Klassenerhalt startet Larry Mitchell die Mission DEL

Die Panther dürfen auch kommende Saison in der DEL spielen.

Plus Die Panther bleiben erneut in der DEL – dank der Schützenhilfe von Regensburg. Das bedeutet den Klassenerhalt. Aber wie geht es jetzt weiter?

Die Panther-Fans feierten in einer Augsburger Kneipe den geschenkten Klassenerhalt, der Torwart zitterte im Flugzeug mit dem Klub und bekam die Entscheidung erst zeitverzögert mit. Als die Eisbären im sechsten Finalspiel die Kassel Huskies empfingen, verfolgte Markus Keller das Match per Liveticker beim Heimflug aus dem Thailand-Urlaub. Ausgerechnet, als das Match in die Schlussphase ging, landete der Flieger, das Internet war ausgeschaltet. "Ich habe erst nach der Landung erfahren, dass Augsburg wieder gerettet ist. Die Freude war umso größer", erzählte der gebürtige Augsburger, der seit 2018 für seinen Herzensklub im Tor steht.

Die Eisbären Regensburg siegten am späten Dienstagabend mit 4:2 gegen die Huskies und sicherten sich im Play-off-Finale mit 4:2-Erfolgen den Meistertitel. Im Gegensatz zu Kassel erfüllt Regensburg nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den DEL-Aufstieg. Deshalb behält Augsburg wie schon im Vorjahr seinen DEL-Platz. Auch in der vergangenen Saison war der AEV eigentlich sportlich abgestiegen. 2023 hatte Ravensburg die Finalserie der DEL2 gewonnen. Auch Ravensburg erfüllte die DEL-Auflagen nicht.

