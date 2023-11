Augsburger Panther

Nächste Hiobsbotschaft: Panther Mick Köhler fällt aus

Nächster Ausfall in der Abwehr: Die Panther müssen auf Mick Köhler verzichten.

Plus Der Nationalverteidiger der Augsburger Panther verletzte sich schwer. Er muss sechs bis acht Wochen pausieren. Die Rückkehr von David Warsofsky ist ungewiss.

Zehn Verteidiger hat Trainer Christof Kreutzer in seinem Kader vermerkt. Eine ausreichende Anzahl sollte man meinen. Doch die Augsburger Panther sind in dieser Saison besonders in der Defensive vom Pech verfolgt. Nun meldet der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga, dass Mick Köhler sich im Heimspiel gegen den EHC Red Bull München (7:2) eine schwere Muskelverletzung zugezogen hat und sechs bis acht Wochen lang ausfällt.

Bereits am Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Schwenningen war der Verteidiger ebenso wie Stürmer Thomas J. Trevelyan, Abwehrspieler Tim Schüle (krank) und Torwart Dennis Endras (Knieprellung) nicht zum Einsatz gekommen. Eine eingehende Untersuchung der Mannschaftsärzte ergab nun, dass Köhler wegen einer "Unterkörperverletzung" langfristig ausfällt.

