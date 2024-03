Augsburger Panther

Panther-Fans strömen ein letztes Mal ins Curt-Frenzel-Stadion

Plus Zum Saisonabschluss kommen trotz einer enttäuschenden Saison rund 1000 Panther-Fans, um sich Autogramme der AEV-Profis zu holen. Der Grund? "Das ist Augsburg."

Von Andreas Kornes

Der entscheidende Satz, der diesen Sonntagnachmittag erklären soll, lautet: Das ist Augsburg. Markus Keller sagt ihn als Erster. Der Panther-Torwart sitzt fast ganz vorne an der langen Tisch-Front und schreibt seit einer knappen Stunde Autogramme. Trikots, Schläger, Käppis, Schals, T-Shirts - mit einem schwarzen Filzstift hat Keller schon auf alles Mögliche seinen Namen geschrieben. Dazwischen lächelt er immer wieder mal für ein gemeinsames Foto in Handykameras und lehnt sich dafür quer über den Tisch. Ein Ende der Schlange ist längst noch nicht in Sicht, die Panther sprechen von knapp 1000 Fans, die zum Saisonabschluss gekommen sind. Zählen kann das aber keiner so genau, weil die einen schon längst das Curt-Frenzel-Stadion wieder verlassen habe, während die anderen noch in der Schlange stehen.

AEV-Fans sind beim Thema Klassenerhalt optimistisch

Die komplette Mannschaft der Panther ist gekommen, alle in schwarzen Klub-Jacken gewandet, und schreibt Autogramme. Nach dieser sportlich enttäuschenden Saison hätte man auch mit weniger Andrang rechnen können. Aber: "Das ist Augsburg", sagt Keller und lacht. "Wie jedes Jahr ist hier die Hölle los", fügt er an und verteilt ein paar Autogrammkarten. Die Stimmung sei eigentlich nicht schlecht, der Optimismus groß, "dass wir drinbleiben", so Keller. Als Tabellenletzter sind die Panther zwar sportlich abgestiegen, müssen den Gang in die Zweitklassigkeit aber erst dann antreten, wenn die aufstiegsberechtigten Krefeld oder Kassel Meister in der DEL2 werden. Die Play-offs der zweiten Liga haben aber auch gerade erst begonnen. Augsburg ist zum Warten gezwungen.

