Panther-Kapitän Hakulinen geht voran

Plus Der 33-jährige Finne ist Topscorer der Augsburger Panther und erzählt, wie er seine Rolle als Kapitän sieht. Der Torjäger sagt auch, was der AEV in Wolfsburg anders machen muss.

Die Panther haben ihre schwache Überzahlquote auf 14,81 Prozent gesteigert. Platz zehn in dieser Statistik ist in der Deutschen Eishockey Liga noch immer nicht genug, deshalb lässt Trainer Christof Kreutzer am Donnerstagvormittag das Powerplay üben. Die Spieler gehen die Sache konzentriert an. Selbst wenn die Formation Pause hat, ruft Anrei Hakulinen den Fünfer-Block zusammen und bespricht sich mit seinen Teamkollegen. Der Stürmer weiß, wie es geht. Schließlich legte der finnische Nationalspieler zuletzt im Powerplay für den dreifachen Torschützen Thomas J. Trevelyan auf und traf selbst drei Mal, wenn auch nicht in Überzahl.

Der 33-Jährige führt mit neun Toren und zehn Vorlagen die teaminterne Scorerwertung vor seinem Landsmann Jere Karjalainen (7/8) an. Weniger mit Worten als mit Taten will er seine Rolle als Kapitän ausfüllen. "Ich versuche in jedem Einsatz alles zu geben, meine Checks zu Ende zu fahren und möchte so ein Vorbild sein", sagt der Außenstürmer, der im Sommer aus Rauma zu den Panthern gewechselt ist.

