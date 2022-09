Panther testen am Wochenende gegen Klagenfurt und Ingolstadt

Die Augsburger Panther befinden sich in der Saisonvorbereitung. Vor allem das Derby gegen oberbayerischen Liga-Rivalen steht dabei im Blickpunkt.

In fast genau zwei Wochen starten die Augsburger mit dem ersten Hauptrundenspiel in die neue DEL-Saison. Gegner sind am 16. September die Iserlohn Roosters. Vorher allerdings stehen noch insgesamt drei Testspiele auf dem Programm. An diesem Freitag das gegen den Klagenfurter AC. Wie bereits das Duell gegen den österreichischen Meister aus Salzburg am vergangenen Sonntag (7:2) findet auch diese Partie im heimischen Curt-Frenzel-Stadion statt. Das erste Bully ist um 19.30 Uhr.

Dem nächsten deutsch-österreichischen Duell folgt dann am Sonntag der erste und einzige Test gegen einen direkten Konkurrenten aus der Deutschen Eishockeyliga. Denn dann sind die Augsburger Panther beim ERC Ingolstadt zu Gast, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

25 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2022/23 Foto: Uwe Anspach, dpa

Die Brisanz zwischen Augsburg und Ingolstadt ist groß

Für die Fans ist dieses Aufeinandertreffen – neben dem gegen München – das interessanteste bayerische Derby. Im Ligabetrieb sind die Hallen der beiden Klubs fast immer ausverkauft, wenn die Schwaben auf die Oberbayern treffen. In der Vorbereitung dürfte das nicht ganz der Fall sein, wenngleich die Brisanz trotzdem groß ist. Den Schlusspunkt unter die Vorbereitung setzen die Panther dann am nächsten Wochenende, wenn sie am Samstag (14.30 Uhr) bei den Vienna Capitals zu Gast sind.

Bisher fiel die Testspielbilanz leicht positiv aus. Den beiden Niederlagen gegen Pardubice und Landshut stehen jeweils Siege gegen Biel, Ljubljana und Salzburg gegenüber.

