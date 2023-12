Augsburger Panther

vor 21 Min.

Panther-Topscorer Hakulinen: "Weiß noch nicht, wie es für mich weiter geht"

Plus Anrei Hakulinen ist Topscorer der Augsburger Panther. Trainer Christof Kreutzer ist voll des Lobes für den Finnen. Ob der Gelobte aber in Augsburg bleibt ist offen.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Spannender könnte der Kampf um den zehnten Platz der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) kaum sein. Das ist deshalb bedeutsam, weil eben jener zur Teilnahme an der ersten Play-off-Runde berechtigt. Momentan ist Frankfurt mit 39 Punkten Zehnter. Es folgen Augsburg, Düsseldorf und Nürnberg, die allesamt 37 Zähler auf dem Konto haben. Schon etwas abgeschlagen folgt dann noch der Tabellenletzte Iserlohn (26), der mittlerweile zum Abstiegskandidaten Nummer 1 geworden ist.

Das Hauen und Stechen um die Play-offs ist also groß. Großen Anteil daran, dass die Panther Teil davon sind, hat Anrei Hakulinen. Der Finne war im Sommer aus Lukko gekommen und überzeugte auf Anhieb. In bislang 32 Spielen bringt er es auf 30 Punkte (16 Tore/14 Vorlagen) und ist Topscorer der Augsburger. Auch beim 3:2-Sieg (nach Penaltyschießen) gegen Schwenningen am Samstag bereitete er einen Treffer vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen