Panther-Trainer Kreutzer: "Wir müssen cooler spielen"

Plus In der Schlussphase verspielt der AEV wieder einmal eine Führung: Torwart Keller und Coach Kreutzer über die Lehren aus dem Iserlohn-Spiel. Am Freitag geht es gegen Straubing.

Von Milan Sako

Der Frust war Markus Keller anzusehen. 42 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit im Match gegen Iserlohn schoss der sonst so ruhige Panther-Torwart die Scheibe vor Wut gegen die Bande. Trainer Doug Shedden hatte zuvor den Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen, und die Roosters schafften doch noch den 1:1 Ausgleich.

Der mögliche Drei-Punkte-Sieg war futsch, auch ein Zu-null-Erfolg, den sich der AEV-Keeper gewünscht hätte. In der Verlängerung sicherte Thomas J. Trevelyan mit seinem Tor in der 62. Minute den Zusatzpunkt und den Sieg. Doch die Panther hatten einen Zähler verschenkt, es wäre leicht mehr drin gewesen. Keller haderte auch nach der Partie vor der Umkleide mit dem Auftritt seines Teams. "Wir müssen lernen, wie wir diese Führung über die Zeit bringen. Wir schmeißen die Scheibe nur noch weg. Wir sind zu passiv, daran müssen wir arbeiten", sagte der 34-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

