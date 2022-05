Augsburger Panther

12:07 Uhr

Rückkehrer Dennis Endras: "Ich will noch einmal angreifen"

Plus Es ist eine der spektakulärsten Personalien der vergangenen Jahre: Torwart Dennis Endras kehrt zu den Augsburger Panthern zurück. Hier spricht der 36-Jährige über seine Gründe für den Wechsel.

Von Milan Sako

Die Augsburger Panther melden einen spektakulären Neuzugang. Dennis Endras wechselt von Mannheim zu den Augsburger Panthern. Der 36-Jährige nennt die Gründe, die ihn zur Vertragsauflösung in Mannheim bewogen haben, und was er mit Augsburg erreichen will.

