Augsburger Panther

16:56 Uhr

Peter Russell ist ein heißer Trainerkandidat für die Panther

Plus Die Augsburger kündigen dem kompletten Trainerteam. Peter Russell aus Ravensburg ist Favorit für die Nachfolge von Serge Pelletier. Kommt Torwart Dennis Endras zurück?

Von Milan Sako

Nach dem Verpassen der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) machen die Panther zumindest beim Trainerteam einen radikalen Schnitt. Der Klub verkündet, dass nicht nur der als Feuerwehrmann im Abstiegskampf verpflichtete Serge Pelletier keine Zukunft bei dem Tabellenelften der aktuellen Saison besitzt. Auch sein Assistent Paul Ullrich, der selbstständig als Skills-Coach arbeitet, wird nicht in Augsburg an die Bande zurückkehren. Der langjährige Torwarttrainer Max Dürr und Athletikcoach Christian Däubler verlassen laut Klubmitteilung "aus unterschiedlichen Gründen" den AEV. Als heißester Kandidat für die Nachfolge von Pelletier gilt Peter Russell aus Ravensburg.

