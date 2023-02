Augsburger Panther

vor 18 Min.

Sieg der Augsburger Panther gegen Ingolstadt schmeckt bittersüß

Plus Gegen Ende einer verkorksten Saison zeigen die Panther gegen Ingolstadt eines ihrer besten Spiele. Trotzdem steht fest, dass Augsburg nun von anderen abhängig ist.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Es war ein seltenes Gefühl, dass die Augsburger Panther sich und ihren Fans am Sonntagabend schenkten. Nach einem am Ende dramatischen Spiel gewannen sie das Derby gegen den Erzrivalen ERC Ingolstadt. Angesichts der Vorleistungen hatten viele nicht mehr daran glauben wollen. Etwas mehr als zwei Wochen war das vorherige Duell gegen die Oberbayern her. Es ging 0:5 verloren und 1000 Ingolstädter feierten im Curt-Frenzel-Stadion. Diesmal war alles anders. Allein schon deshalb, dass diesmal nur etwa halb so viele Gästefans Tickets bekommen hatten. Vor allem aber, weil die Mannschaft den Kampf annahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen