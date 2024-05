Soramies und Schüle verlassen den AEV

Sportdirektor Larry Mitchell baut den Kader der Augsburger Panther um. Nun verlassen nach Sezemsky, Southorn, Welsh und Co. zwei weitere Spieler den Klub.

Die Augsburger Panther verabschieden sich von zwei Spielern: Samuel Soramies und Tim Schüle verlassen den AEV. Wie die Panther am Freitagvormittag bekanntgaben, werden Stürmer Soramies und Verteidiger Schüle in der nächsten DEL-Saison nicht mehr für sie spielen.

Auch für Tim Schüle ist die Zeit im Trikot der Augsburger Panther vorbei. Foto: Siegfried Kerpf (Archivbild)

Augsburger Panther spielen in der DEL-Saison 2024/25 ohne Samuel Soramies und Tim Schüle

Samuel Soramies ist seit der Saison 2022-23 in Augsburg. Für die Panther machte er neun Tore und acht Assists in 96 Spielen. Tim Schüle kam in der abgelaufenen Spielzeit in 40 Partien für den AEV zum Einsatz. Für ihn stehen zwei Tore und neun Vorlagen in der Statistik.

