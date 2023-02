Augsburger Panther

Panther-Trainer Suikkanen nach Ingolstadt-Pleite: "Es ist eine Schande"

Plus Panther-Trainer Kai Suikkanen findet klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft gegen Ingolstadt. Für Ärger sorgte auch, dass die Gästefans einen zweiten Block bekommen hatten.

Fast schien es so, als fühle sich Mark French nicht ganz wohl dabei, den Sieg seiner Mannschaft zu analysieren. Zu einfach hatten es die Augsburger Panther beim 0:5 den Ingolstädtern gemacht, als dass er noch ein paar aufbauende Worte für den Gegner hätte finden können. Also ließ er es – und referierte lieber über „das richtige Level an Intensität“, das seine Mannschaft ab dem ersten Bully gefunden habe. Zwei Treffer in den ersten drei Minuten waren das Ergebnis. Damit habe man die großartige Stimmung in der Halle entscheidend beeinflusst. Rund 1000 Fans hatten den ERCI begleitet, das Curt-Frenzel-Stadion war mit 6179 Zuschauern ausverkauft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

