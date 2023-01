Die Augsburger Panther haben gegen Ingolstadt keine Chance

Vollkommen sinnlos. Der einzig richtige Schritt wäre 1/3 der Spieler sofort nach Hause schicken. Dafür eigenen Nachwuchs nachziehen. Theoretisch sind noch 36 Punkte zu holen in 12 spielen, bei einem Rückstand von 15 auf Berlin und 21 auf Frankfurt würde das an ein Weltwunder Grenzen. Der letzte Heimsieg mit 3 Punkten war Mitte Dezember. Die Kassel Huskies in der DEL mit gültiger Lizenz für kommende Saison hat 18 Spiele in Serie gewonnen, führen mit 26 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Der Abstieg steht eigentlich fest. Die jahrelange sportliche Talfahrt wegen massiven Fehlern in der sportlichen Leitung findet mit dem Abstieg in die DEL 2 ihren Höhepunkt für das Gründungsmitglied der DEL. Aber sind wir mal ehrlich, dieses Gemurkse auf dem Eis will keiner sehen. Wir haben da nichts verloren in der DEL.

