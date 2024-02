Augsburger Panther

08:16 Uhr

Coronahilfen: Augsburger Panther wollen eine Million Euro einklagen

Für gewöhnlich kämpfen die Augsburger Panther in der DEL um Punkte. Am Mittwoch geht es vor dem Augsburger Verwaltungsgericht um einen Sieg der anderen Art - und eine Million Euro.

Von Florian Eisele

Es sind keine einfachen Zeiten für die Augsburger Panther: In der DEL hat das Eishockey-Team zuletzt vier Niederlagen in Folge eingefahren, darunter waren auch zwei bittere Pleiten gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, die Iserlohn Roosters und die Löwen Frankfurt. Das Gründungsmitglied der DEL ist Letzter und steht auf einem Abstiegsplatz. Ob der Gang in die DEL 2 noch verhindert werden kann, wird das Saisonfinale zeigen. Noch vier Spiele stehen auf dem Programm, am Mittwochabend steht das Heimspiel gegen die Adler Mannheim an - ein Sieg muss her, um zumindest den Anschluss an die anderen Teams nicht zu verlieren. Am Mittwochnachmittag soll hingegen ein Sieg der anderen Art eingefahren werden. Am Augsburger Verwaltungsgericht wollen die Augsburger Panther Coronahilfen in Höhe von etwa einer Million Euro einklagen.

Prozess in Augsburg: Augsburger Panther klagen Coronahilfen ein

Im Detail geht es den Panthern um drei staatliche Überbrückungshilfen, die die Zeiträume zwischen November 2020 bis Juni 2021, November bis Dezember 2021 sowie Januar bis Juni 2022 erfassen. Der vereinfacht dargestellte Streitverhalt: Die Panther hatten die Unterstützungen nicht nur, aber vor allem deshalb beantragt, um Mietkosten für Spielerwohnungen zu bezahlen. Die IHK Oberbayern als zuständige Auszahlungsbehörde bewilligte damals einen Teil der Fördermittel, weigert sich aber beim Großteil der beantragten Summe, das Geld auszuzahlen.

